Месяц мужского здоровья: проверяйте свое здоровье раньше, чем что-то заболит

В Эстонии мужчины в возрасте до 50 лет проверяют здоровье гораздо реже, чем их сверстницы, поэтому они попадают к врачу с заболеваниями, уже перешедшими в хроническую стадию, или с серьезными проблемами со здоровьем. По словам доктора Лаасика, по результатам анализов можно определить образ жизни человека. Например, анализ крови расскажет о том, достаточно ли в течение рабочего дня моментов активности или мужчина проводит 8 часов в помещении, сидя за компьютером. Доктор рекомендует регулярно проходить медицинские осмотры, даже если нет жалоб, и на первый взгляд кажется, что все прекрасно.

Анализы, выявившие нездоровый образ жизни, служат предупреждением, что вскоре что-то заболит

Благодаря анализам выявляются и пищевые привычки: насколько полезен для здоровья ежедневный рацион, содержит ли меню достаточное количество витаминов и минералов или питание нерегулярно и однообразно. А также, какое влияние на организм оказывают недосыпание, стресс и алкоголь. Все это — алкоголь, табак, а также однообразное питание, стресс, нездоровый сон и недостаток физических упражнений — могут негативно сказаться даже на молодом организме, хотя, благодаря возрасту, человек какое-то время чувствует себя здоровым. По словам доктора Лаасика, многие хронические заболевания развиваются в относительно раннем возрасте. Остановить их развитие можно, изменив образ жизни, — это поможет избежать последующего лечения.

Наследственные риски для здоровья теперь можно обнаружить, предотвратить или вылечить на ранней стадии