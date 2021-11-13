Месяц мужского здоровья: проверяйте свое здоровье раньше, чем что-то заболит(1)
В Эстонии мужчины в возрасте до 50 лет проверяют здоровье гораздо реже, чем их сверстницы, поэтому они попадают к врачу с заболеваниями, уже перешедшими в хроническую стадию, или с серьезными проблемами со здоровьем. По словам доктора Лаасика, по результатам анализов можно определить образ жизни человека. Например, анализ крови расскажет о том, достаточно ли в течение рабочего дня моментов активности или мужчина проводит 8 часов в помещении, сидя за компьютером. Доктор рекомендует регулярно проходить медицинские осмотры, даже если нет жалоб, и на первый взгляд кажется, что все прекрасно.
Анализы, выявившие нездоровый образ жизни, служат предупреждением, что вскоре что-то заболит
Благодаря анализам выявляются и пищевые привычки: насколько полезен для здоровья ежедневный рацион, содержит ли меню достаточное количество витаминов и минералов или питание нерегулярно и однообразно. А также, какое влияние на организм оказывают недосыпание, стресс и алкоголь. Все это — алкоголь, табак, а также однообразное питание, стресс, нездоровый сон и недостаток физических упражнений — могут негативно сказаться даже на молодом организме, хотя, благодаря возрасту, человек какое-то время чувствует себя здоровым. По словам доктора Лаасика, многие хронические заболевания развиваются в относительно раннем возрасте. Остановить их развитие можно, изменив образ жизни, — это поможет избежать последующего лечения.
Наследственные риски для здоровья теперь можно обнаружить, предотвратить или вылечить на ранней стадии
Каждый мужчина должен обратить внимание на возможные наследственные проблемы со здоровьем. Различные сердечные заболевания, диабет и злокачественные новообразования могут передаваться по наследству. Лаасик предупреждает: если выявлен риск того или иного заболевания, не откладывайте обследование. Быстрое медицинское вмешательство в большинстве случаев способно предотвратить развитие болезни, избавить от необходимости в сложном лечении и снизить риск осложнений после лечения. Так, риск рака простаты можно оценить с помощью простого анализа крови. Заболевание успешно лечится на ранней стадии. По словам доктора Лаасика, за последние годы заметно, что жители Эстонии лучше информированы об этом, все больше и больше мужчин делают необходимый анализ крови. Если анализ показал, что риск рака простаты выше нормы, обязательно обратитесь к урологу или андрологу, который проведет дополнительное обследование. ”К сожалению, у более половины пациентов рак простаты выявляется уже на поздней стадии”, — говорит доктор Лаасик. — ”Причина проста — мужчины игнорируют необходимость регулярных обследований, а сама болезнь очень коварна, она развивается абсолютно бессимптомно и поначалу не вызывает никаких жалоб”.
Если у мужчины нет проблем со здоровьем, первичную проверку (медицинский чек-ап) стоит провести в возрасте 30 лет, а лучше сделать это раньше. Если все в порядке, повторный осмотр нужно проводить каждые 4 года. В зависимости от изменений в показателях анализов, повторные обследования могут проводиться чаще — раз в год или в соответствии с рекомендациями врача. Последующее сравнение результатов создает условия для быстрого реагирования на возникшие изменения и не позволяет заболеванию прогрессировать. Благодаря гражданской инициативе Pikema Sõpruse Päev (рус. — ”День многолетней дружбы”) в ноябре на здоровье мужчин обращается особое внимание, предлагаются специальные пакеты проверки особенно важных для представителей сильного показателей. По словам организаторов начинания, для мужчины мнение его друзей имеет особое значение, поэтому девиз инициативы — ”Берегите своих друзей!”.