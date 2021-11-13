Ночной рейд в Вильнюсе: за рулем одного CityBee — двое пьяных испанцев

Рейд начался после полуночи, водителей проверяли на ул. Пилимо. Около 01.00 был остановлен автомобиль CityBee VW Golf. Девушка, которая находилась за рулем, была пьяна (1,35 промилле).

Через пятнадцать при повторной проверке выяснилось, что водитель не протрезвела — 1,36 промилле. Девушке эта поездка обойдется дорого: она потеряет право управлять автомобилем, получите штраф от 800 до 1100 евро, кроме того, CityBee оштрафует 2000 евро за вождение в нетрезвом виде. Около 02.00 сотрудники полиции остановили еще одну машину CityBee. Оказывается, компания из шести молодых испанцев (две девушки и четыре парня) забралась в VW T-Roc — одна девушка лежала на коленях, а трое друзей сидели сзади. Водитель был в нетрезвом состоянии — 1,04 промилле (0,96 пром. через пятнадцать минут).

Пока составлялся протокол, один из явно выпивших пассажиров вышел из машины, поговорил с журналистами, затем сел за руль и уехал. Правда, проехал недалеко, до ближайшего перекрестка. Здесь его задержали и надели наручники. Оказалось, что 22-летний парень был еще более пьян, чем его друг, который до этого вел машину — 1,55 промилле. Прождав пятнадцать минут для повторной проверки, молодому человеку было настолько необходимо справить нужду, что полицейским пришлось быстро отвезти его в комиссариат, в туалет.

Второй раз испанца проверили в комиссариате, при этом уровень алкогольного опьянения незначительно снизился — менее полутора промилле, так что уголовной ответственности парень избежал. Кстати, еще до начала рейда, около 22.00, полицейские получили сообщение о том, что водитель, вероятно, в нетрезвом виде ехал со стороны Зеленых озер. Указанный VW Golf вскоре был обнаружен и остановлен патрулями дорожной полиции в конце улицы Гележинё Вилко. Водитель был пьян — 2.28 промилле (после повторной проверки — 2,24 пром.). Начато досудебное расследование.