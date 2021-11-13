Британский генерал высказал опасение из-за возможности ”случайной войны” с Россией

”Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам”, — заявил Картер.

В частности, речь идет о миграционном кризисе на границе Белоруссии с Польшей , который рискует стать катализатором для обострения отношений между Западом и Россией.

С начала года к границе стекаются беженцы. 8 ноября ситуация приняла опасный оборот, когда несколько тысяч человек подошли к границе Польши. Они по-прежнему остаются там. Некоторые пытались попасть в Польшу, сломав заграждение из колючей проволоки. 13 ноября около 100 человек прорвались на территорию Польши, но там их вновь остановили колючие ограждения.