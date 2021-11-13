В Эстонии более 100 000 жителей получили как минимум одну бустерную дозу вакцины против COVID-19

”Я призываю всех, для кого постепенно приближается рекомендованный срок в 5–6 месяцев между первичным курсом вакцинации и бустерной дозой, защитить себя против COVID-19, получив бустерную дозу вакцины. Получить бустерную дозу обязательно следует пожилым людям и тем, кто относится к группе риска, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. — На сегодняшний день в Эстонии бустерную дозу получили уже более 100 000 человек, и эта цифра растет быстрыми темпами за счет домов попечения, списков семейных врачей и здравоохранительных учреждений. Каждая сделанная прививка, первая, вторая или третья, помогает улучшить ситуацию и избежать перегрузки больниц, что является нашей общей приоритетной задачей”.

Как минимум одной дозой вакцины на данный момент привито 813 719 человек, из них у 773 092 человек курс вакцинации завершен. Среди взрослого населения как минимум одну дозу получили 71,1%, курс вакцинации завершен у 67,9%. Среди людей старше 60 лет по меньшей мере одной дозой против COVID-19 привито 73,9%.

Привиться против COVID-19 можно в центрах семейных врачей по всей стране, а также в вакцинационных кабинетах при больницах, в аптеках и специальных пунктах, маломобильных людей вакцинируют на дому. Информацию о вакцинации можно найти на странице vaktsineeri.ee/ru, зарегистрироваться можно у семейного врача или по телефону 1247.

Во всех пунктах вакцинации можно получить первую, вторую или третью дозу вакцины. Бустерную дозу могут получить все жители Эстонии старше 18 лет. Государственная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует тем, кто прошел первичный курс вакцинации посредством вакцин Pfizer/BioNTechi и Moderna, сделать бустерную дозу спустя шесть месяцев после завершения курса, а тем, кто привился вакцинами Janssen и AstraZeneca — спустя пять месяцев после завершения курса.

В качестве бустерных доз используются вакцина Pfizer/BioNTech Comirnaty и вакцина Moderna Spikevax, независимо от того, какая вакцина была использована в рамках первичного курса вакцинации.

Цель вакцинации против COVID-19 заключается в том, чтобы сократить случаи заболевания и количество смертей, обусловленных COVID-19, защитить людей, относящихся к группам риска, у которых при заболевании COVID-19 болезнь может протекать тяжело, сократить распространение коронавируса в Эстонии и посредством этого держать третью волну COVID-19 как можно более низкой, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику, и сохранять жизнь в Эстонии открытой.