В России новый антирекорд суточной смертности от коронавируса — 1241 человек

На утро 13 ноября в стране зарегистрированы 39 256 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигли 9 031 851 человек, пишет "Медуза".

Выздоровели 7 754 764 человека, в том числе 33 802 пациента выписались из больниц в течение последних 24 часов.

Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 943 666 человек, пишет оперштаб.

За последние сутки в стране проведены 666 тысяч тестов на коронавирус, а всего с начала пандемии — свыше 216,3 миллиона лабораторных исследований на наличие ковида.