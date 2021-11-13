13.11.2021, 13:07
В России новый антирекорд суточной смертности от коронавируса — 1241 человек
Foto: Argo Ingver
За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 1241 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с вирусом. Это максимальное значение с начала пандемии. Всего от ковида в стране, по официальным данным, скончались 254 167 человек.
На утро 13 ноября в стране зарегистрированы 39 256 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигли 9 031 851 человек, пишет "Медуза".
Выздоровели 7 754 764 человека, в том числе 33 802 пациента выписались из больниц в течение последних 24 часов.
Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 943 666 человек, пишет оперштаб.
За последние сутки в стране проведены 666 тысяч тестов на коронавирус, а всего с начала пандемии — свыше 216,3 миллиона лабораторных исследований на наличие ковида.