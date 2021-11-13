Департамент здоровья: обновите COVID-сертификат перед поездкой

"Если вы собираетесь в поездку, мы рекомендуем создать новую COVID справку ЕС ! Технический срок действия COVID-справок ЕС об иммунизации, сгенерированных до 21 октября, составляет 180 дней с момента создания справки, поэтому срок действия первых созданных справок для пересечении границы истекает в декабре", — пишет Департамент здоровья.

По этой причине необходимо создать новую COVID справку ЕС об иммунизации. Это можно сделать на портале пациентов: сначала удалите существующую справку, затем создайте новую и используйте ее как раньше, сохранив на устройстве или распечатав. Технический срок действия новых сертификатов — два года.