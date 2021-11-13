13.11.2021, 13:40
Департамент здоровья: обновите COVID-сертификат перед поездкой
Foto: Merike Arbet
Департамент здоровья напоминает, что у COVID-справки есть срок годности.
"Если вы собираетесь в поездку, мы рекомендуем создать новую COVID справку ЕС! Технический срок действия COVID-справок ЕС об иммунизации, сгенерированных до 21 октября, составляет 180 дней с момента создания справки, поэтому срок действия первых созданных справок для пересечении границы истекает в декабре", — пишет Департамент здоровья.
По этой причине необходимо создать новую COVID справку ЕС об иммунизации. Это можно сделать на портале пациентов: сначала удалите существующую справку, затем создайте новую и используйте ее как раньше, сохранив на устройстве или распечатав. Технический срок действия новых сертификатов — два года.
Помните
- Если у вас есть сомнения относительно действия COVID справок ЕС об иммунизации, вы можете проверить его заранее перед поездкой, отсканировав QR-код справки и указав страну назначения и дату поездки на kontroll.digilugu.ee.
- Срок действия первых COVID справок ЕС об иммунизации истекает в декабре, поэтому перед поездкой обязательно создайте новую COVID справку ЕС об иммунизации.
- Перед созданием новой COVID справки ЕС об иммунизации удалите действовавший до этого сертификат.
- Также проверьте ограничения, действующие в стране назначения.