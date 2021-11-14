14.11.2021, 14:30
"Дальше уже начнется естественный отбор". Как больницы в Латвии готовятся к еще большей волне COVID-19
Foto: Viesturs Radovics, DELFI
Даугавпилсская региональная больница в Латвии готовится к тому, что после локдауна в течение полутора недель число госпитализированных в стационар снова может вырасти и даже превысить текущее пиковое значение — 255 пациентов. На данный момент количество госпитализированных пациентов немного снизилось, говорят медики. На тот момент, когда больницу посетили журналисты портала Delfi, там находилось 203 пациента с Covid-19, из которых в интенсивной терапии — 13. Также снизились и показатели смертности. Но несмотря на небольшое улучшение, руководство больницы столкнулось с другой проблемой — низким уровнем вакцинации сотрудников больницы. Глава больницы готов даже прекратить трудовые отношения с персоналом, которые не хотят вакцинироваться, потому что "другого выбора нет".