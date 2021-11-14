"Дальше уже начнется естественный отбор". Как больницы в Латвии готовятся к еще большей волне COVID-19

Глава Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов Семенов полагает, что в конце ноября и начале декабря в больнице "будет сумасшествие". После этого он ожидает зиму — как только ударят морозы и очень низкие температуры, заболеваемость может немного снизиться. "Пока в обществе не сформируется естественный иммунитет, Covid-19 будет нашим соседом и будет все время находиться рядом, как и другие сезонные заболевания", — говорит он.