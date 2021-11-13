Департамент здоровья: добавилось 993 зараженных коронавирусом, погибло шесть человек — среди них 47-летняя женщина

За последние сутки сделали 6703 тестов. Из них 993 оказались позитивными, среди них 638 вакцинированных, 335 прошедших полный курс вакцинации.

В больницах 525 пациентов, зараженных коронавирусом. Из-за тяжелой формы инфекции, в стационарном лечении нуждаются 418 человек, из которых 305 человек (73%) не были вакцинированы, у 113 человек (27%) курс вакцинации завершен.

Вчера в больницы поступило 53 пациента с COVID-19. За ночь погибло шесть человек, три невакцинированных, два вакцинированных, статус вакцинации последнего уточняется. Умерли: 47-летняя женщина, 50-летний мужчина, 69-летняя женщина, 80-летняя женщина, 91-летняя женщина и 92-летняя женщина.