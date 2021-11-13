Новости Эстонии
13.11.2021, 09:05

В пункт профилактики коронавируса на площади Вабадузе за два дня обратились более 600 человек

 
Eestis on tänaseks vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga 767 092, kahe doosiga aga 722 459 inimest.
Eestis on tänaseks vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga 767 092, kahe doosiga aga 722 459 inimest.
Foto: Taavi Sepp
В открытом 10 ноября на площади Вабадузе стационарном пункте профилактики коронавируса за первые два дня обслужили 620 пациентов. Пункт работает и по выходным, также центры консультирования и вакцинации работают в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне.

”В пункте профилактики коронавируса на площади Вабадузе делают как первичные, так и бустерные прививки, кроме того, есть возможность сделать PCR-тест, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — Уже в первый день желание вакцинироваться изъявили 80 человек, а во второй — 140 человек. Также медики проводят там около 200 PCR-тестов в день”.

В пункте на площади Вабадузе можно будет выбрать любую из использующихся в Эстонии вакцин, в том числе Pfizer/BioNTech и Moderna (необходимо введение двух доз) или Janssen (достаточно одной дозы). PCR-тест с направлением будет бесплатным, без направления тестирование обойдется в 44 евро.

Пункты консультирования и вакцинации от COVID-19 открыты в Ласнамяэ, в культурном центре ”Линдакиви” (ул. Я. Коорти, 22) и в общественном центре Пыхья-Таллинна (ул. Кари, 13). Оба пункта работают по будням с 12 до 19 часов, на выходных с 10 до 17 часов.

Если по каким-то причинам человек не может самостоятельно добраться до пункта вакцинации, в Таллинне он может пригласить вакцинационную бригаду на дом. Предварительная регистрация проводится по телефону 666 2727, звонки принимают по будням с 8 до 20 часов, по выходным с 9 до 17 часов. Вакцинационные бригады работают по будням с 9 до 18 часов. За первые четыре дня прививку на дому получили 82 человека.

В столичных пунктах консультирования и вакцинации от COVID-19 с 20 октября по 9 ноября прививку получили 5641 человек, из которых 3686 пациентам были введены первые дозы. Второй дозой вакцинированы 626, бустерной — 1329 человек.