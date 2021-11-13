В пункт профилактики коронавируса на площади Вабадузе за два дня обратились более 600 человек

”В пункте профилактики коронавируса на площади Вабадузе делают как первичные, так и бустерные прививки, кроме того, есть возможность сделать PCR-тест, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — Уже в первый день желание вакцинироваться изъявили 80 человек, а во второй — 140 человек. Также медики проводят там около 200 PCR-тестов в день”.

В пункте на площади Вабадузе можно будет выбрать любую из использующихся в Эстонии вакцин, в том числе Pfizer/BioNTech и Moderna (необходимо введение двух доз) или Janssen (достаточно одной дозы). PCR-тест с направлением будет бесплатным, без направления тестирование обойдется в 44 евро.

Пункты консультирования и вакцинации от COVID-19 открыты в Ласнамяэ, в культурном центре ”Линдакиви” (ул. Я. Коорти, 22) и в общественном центре Пыхья-Таллинна (ул. Кари, 13). Оба пункта работают по будням с 12 до 19 часов, на выходных с 10 до 17 часов.

Если по каким-то причинам человек не может самостоятельно добраться до пункта вакцинации, в Таллинне он может пригласить вакцинационную бригаду на дом. Предварительная регистрация проводится по телефону 666 2727, звонки принимают по будням с 8 до 20 часов, по выходным с 9 до 17 часов. Вакцинационные бригады работают по будням с 9 до 18 часов. За первые четыре дня прививку на дому получили 82 человека.

В столичных пунктах консультирования и вакцинации от COVID-19 с 20 октября по 9 ноября прививку получили 5641 человек, из которых 3686 пациентам были введены первые дозы. Второй дозой вакцинированы 626, бустерной — 1329 человек.