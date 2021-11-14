Дмитрий Турсунов: "Работа с Анетт Контавейт — это своего рода вызов"

Дмитрий Турсунов дал небольшое интервью на Raadio 4,в котором российский специалист рассказал о работе с Анетт Контавейт.

Дмитрий оказался в Эстонии первый раз, до этого ни в одной из стран прибалтики он не бывал. Сейчас посещает только те страны, в которых проводятся теннисные турниры. Дмитрий проживает в Москве, но постоянно в разъездах, поэтому на данный момент, гостиничные номера и есть его дом.

Турсунов рассказал, что до знакомства с Анетт, несколько раз ее уже видел, и у него было впечатление, что в целом, это хороший человек. По мнению Дмитрия, Анетт уже состоявшийся игрок, приятный в общении человек, всегда улыбается и здоровается.

Все началось с того, что ему позвонила компания, с которой Анетт сотрудничала. Задачей компании было, найти тренера для Анетт, но каких тренеров кроме него они еще рассматривали, Дмитрию не известно. Первое общение было именно с этой компанией, им Дмитрий ответил, что заинтересован в такой работе. После этого разговора, Дмитрий просмотрел несколько игр с участием Анетт, для того чтобы рассказать о своих мыслях и чтобы он изменил в игре Контавейт.

Дальше у Турсунова было 1-2 общение с самой Анетт, после второго общения они договорились о пробном периоде сотрудничества. Пробный период был на турнире в Америке, после которого уже решали о дальнейшей совместной работе. Для Дмитрия в первую очередь важно, чтобы нравилось работать с человеком. Если человек неприятен, то и помочь такому человеку сложнее.

Для тренера Турсунова работа с Контавейт была своего рода вызовом. Он не знал, насколько будет легко или сложно. Вопрос в том, насколько игрок готов что-то менять и очень важно доверие, поэтому он и акцентирует внимание на человеческих качествах.