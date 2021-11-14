Дмитрий Турсунов: "Работа с Анетт Контавейт — это своего рода вызов"
Дмитрий Турсунов дал небольшое интервью на Raadio 4,в котором российский специалист рассказал о работе с Анетт Контавейт.
Дмитрий оказался в Эстонии первый раз, до этого ни в одной из стран прибалтики он не бывал. Сейчас посещает только те страны, в которых проводятся теннисные турниры. Дмитрий проживает в Москве, но постоянно в разъездах, поэтому на данный момент, гостиничные номера и есть его дом.
Турсунов рассказал, что до знакомства с Анетт, несколько раз ее уже видел, и у него было впечатление, что в целом, это хороший человек. По мнению Дмитрия, Анетт уже состоявшийся игрок, приятный в общении человек, всегда улыбается и здоровается.
Все началось с того, что ему позвонила компания, с которой Анетт сотрудничала. Задачей компании было, найти тренера для Анетт, но каких тренеров кроме него они еще рассматривали, Дмитрию не известно. Первое общение было именно с этой компанией, им Дмитрий ответил, что заинтересован в такой работе. После этого разговора, Дмитрий просмотрел несколько игр с участием Анетт, для того чтобы рассказать о своих мыслях и чтобы он изменил в игре Контавейт.
Дальше у Турсунова было 1-2 общение с самой Анетт, после второго общения они договорились о пробном периоде сотрудничества. Пробный период был на турнире в Америке, после которого уже решали о дальнейшей совместной работе. Для Дмитрия в первую очередь важно, чтобы нравилось работать с человеком. Если человек неприятен, то и помочь такому человеку сложнее.
Для тренера Турсунова работа с Контавейт была своего рода вызовом. Он не знал, насколько будет легко или сложно. Вопрос в том, насколько игрок готов что-то менять и очень важно доверие, поэтому он и акцентирует внимание на человеческих качествах.
Дмитрий рассказал, что пока у них споров не возникает, возможно, это из-за "конфетно-букетного" периода. На данный момент у них в приоритете улучшение игры Анетт. Сейчас он дает ей больше информации тактического и психологического плана. У них еще не было
возможности для работы над техникой Анетт, потому что изменения в технике занимают
больше времени. Так как Анетт постоянно выигрывает, мы не можем толком тренироваться, "возможно, она просто не любит тренироваться", отметил Дмитрий.
Дмитрий отметил, что Анетт и до него играла неплохо, так как проигрывала сильным теннисисткам и ей всегда чего-то не хватало. Сейчас тот период времени, когда она готова получать новую информацию, готова вносить изменения в свою игру. Это не были какие-то огромные изменения, но очень многие игроки боятся вносить изменения в свою игру.
Перед турниром в Мексике, Дмитрий сказал, что Анетт должна радоваться, так как уже попала на этот турнир. Не думать, насколько это важно, а просто получать удовольствие от того, что она находится там и от того, что у нее есть возможность выиграть несколько матчей. Надо просто концентрироваться на своей игре.
В конце у Турсунова спросили, на каком языке он с Анетт разговаривает. Дмитрий ответил, что у Анетт идеальный английский, если бы она плохо говорила по-английски, они тогда больше говорили бы по-русски. Когда они разговаривают на корте, то ему проще говорить с ней по-английски, так как он у нее идеален. Они потихоньку где-то пытаются говорить по-русски, но сам Дмитрий свободно говорит и на английском и на русском, "знал бы эстонский, говорил бы с ней по эстонски" — сказал Дмитрий.
Полное интервью можно прослушать тут.