Как она это делает?! Анетт Контавейт вышла в полуфинал итогового турнира WTA и продолжает сокрушать авторитеты тенниса

Счет по сетам — 6:4, 6:0. В группе для Анетт остался всего один матч — с Габринэ Мугурусой. В полуфинале она встретится с кем-то из группы Чичен-ица, где выступают Паула Бадоса, Мария Саккраи, Ига Швентек и Арина Соболенко.

Для Контавейт это 12-я победа подряд и 28-я в последнем 31 матче. Кроме того, она шестой раз в этом сезоне и 17-й раз в карьере обыграла соперницу из топ-10.

”Я очень рада, что так хорошо играю и отлично чувствую себя на корте. Сегодня я просто старалась снова быть агрессивной, по возможности атаковать, но не перебарщивать. И подача мне очень помогла”.

Также Контавейт, последней отобравшаяся в Гвадалахару, прокомментировала то, что первой вышла в полуфинал.

”Это невероятно. По ходу матча я об этом не думала — и даже не была уверена, что это произойдет. Это очень здорово. Я рада, что борюсь с лучшими”.