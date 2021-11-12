Командующий Силами обороны стал кавалером французского Ордена Почетного легиона

Командующий французскими вооруженными силами генерал армии Тьерри Бюркар (Thierry Burkhardilt) наделил генерал-лейтенанта Херема правом ношения соответствующих знаков отличия по результатам развития сотрудничества между двумя странами, вклада Эстонии в обеспечение европейской и мировой безопасности, а также участию эстонских войск в контеррористической операции в регионе Сахель.

В ходе двухдневного визита генерал-лейтенант Херем обсудил обстановку вокруг безопасности в Европе и Африке, а также посетил командование киберобороны Франции.

1 августа 2004 года Франция начала в регионе Сахель операцию ”Бархан”. Она нацелена на поддержку пяти стран — Мавритании, Мали, Буркина-Фасо, Нигера и Чада — в их борьбе с террористическими группировками. В операции в том числе участвует контингент эстонских войск. Он расквартирован на побережье реки Нигер в городе Гао.

Основные задачи операции ”Бархан” сводятся к борьбе с радикальным исламистами, обеспечению стабильности в регионе, а также предотвращению распространения террористических угроз и нелегальной миграции в Европу. Своим участием в зарубежной миссии Эстония демонстрирует готовность вносить посильный вклад в решение важных вопросов европейской безопасности.

NB! Дорогие коллеги, пожалуйста, не пытайтесь отредактировать текст с использованием слов ”награда” и однокоренными производными. Орден Почетного легиона наградой не является, это знак отличия и свидетельство причастности к некоему ”клубу”, в данном случае к французскому Ордену Почетного легиона.