СЕГОДНЯ | Сборная Эстонии по футболу на выезде играет с Бельгией

Первый номер мирового рейтинга ФИФА уверенно проводит отбор на Чемпионат мира в Катаре, где за шесть туров ”красные дьяволы” добыли пять побед и ничью, что принесло 16 очков и уверенное первое место. В двух последних матчах бельгийцы обыграли Чехию (3:0) и Беларусь (1:0). Предстоящий поединок из-за травм пропустят ключевые игроки бельгийской команды: нападающий Ромелу Лукаку и полузащитник Юри Тилеманс.

Эстония за шесть туров записала на свой счет всего по одной победе и ничье, что соответствует четырем баллам и четвертой позиции в турнирной таблице. Следом за гостевой ничьей с Уэльсом (0:0) подопечные Томаса Хэберли на своем поле обыграли сборную Беларуси (2:0). Последний матч против сборной Уэльса, прибалты проиграли (0:1) и потеряли все шансы на выход из группы. У сборной Эстонии травмированных игроков больше, не помогут вратарь лондонского "Арсенала" Карл Якоб Хейн, защитник "Флоры" Кен Калласте, полузащитник "Левадии" Богдан Ващук и хавбек норвежского "Буде-Глимт" Маттиас Кяйт. Томас Хэберли отметил, что играть сборная будет в два нападающих.

Сборная Бельгии уже не опустится ниже 2-й строчки. Если бельгийцы побеждают, то гарантированно выходят в следующую стадию ЧМ с 1-го места. Сборная Бельгии также попадёт в финальный этап чемпионата мира с 1-й строчки уже по итогам этого тура при условии, если сборная Беларуси не проиграет Уэльсу. Подопечные Томаса Хэберли постараются забыть поражение от Бельгии (8:1) пятилетней давности. Как сказал сам Хэберли: "Футболом надо наслаждаться! Особенно, когда вы играете против такой сборной, как Бельгия".

Начало матча Бельгия — Эстония в 21:45 по эстонскому времени. Поединок покажут на ETV 2.