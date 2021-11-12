”Ждали у двери почти час”: нарвитяне делятся личным опытом вакцинации

Появились очереди





Предоставляем слово читательнице: ”Я отнюдь не антипрививочница, но по разным объективным причинам вакцинацию долго откладывала. Когда же, наконец, высвободилось для нее свободное время, оказалось, что сделать прививку в Нарве не так-то просто: в четверг в течение часа я не могла дозвониться ни в кабинет вакцинации, ни в инфослужбу Нарвской больницы, чтобы записаться на следующий день на определенное время. В итоге, поехала в пятницу в центр вакцинации без записи”.

В центре, рассказывает читательница, оказалось две очереди: по записи и без записи. Центр был заполнен так, что некоторым посетителям даже не хватило места на скамейках. Причем те, кто пришел по записи, также были недовольны: люди все равно ждали в очереди по 20-30 минут. ”К самой процедуре вакцинации претензий нет никаких: все было проделано четко, аккуратно и вежливо. Но почему все так слабо организовано?” — возмущается читательница.

Признаться, об очередях в центре вакцинации до сих пор слышать не приходилось, но, проведя небольшой блиц-опрос среди знакомых, мы выяснили: в последнее время они действительно имеют место. Многие молодые нарвитяне рассказали, что недавно делали прививку без предварительной регистрации в вакцинационном автобусе у ”Астри”, а также в торговом центре ”Fama”, и много времени это не заняло. Однако нарвитяне старшего возраста рассказали, что предпочитают все же делать прививки в больнице: они считают, что так надежнее.

Ежедневно прививаются по 200 человек

