”Ждали у двери почти час”: нарвитяне делятся личным опытом вакцинации
Появились очереди
Предоставляем слово читательнице: ”Я отнюдь не антипрививочница, но по разным объективным причинам вакцинацию долго откладывала. Когда же, наконец, высвободилось для нее свободное время, оказалось, что сделать прививку в Нарве не так-то просто: в четверг в течение часа я не могла дозвониться ни в кабинет вакцинации, ни в инфослужбу Нарвской больницы, чтобы записаться на следующий день на определенное время. В итоге, поехала в пятницу в центр вакцинации без записи”.
В центре, рассказывает читательница, оказалось две очереди: по записи и без записи. Центр был заполнен так, что некоторым посетителям даже не хватило места на скамейках. Причем те, кто пришел по записи, также были недовольны: люди все равно ждали в очереди по 20-30 минут. ”К самой процедуре вакцинации претензий нет никаких: все было проделано четко, аккуратно и вежливо. Но почему все так слабо организовано?” — возмущается читательница.
Признаться, об очередях в центре вакцинации до сих пор слышать не приходилось, но, проведя небольшой блиц-опрос среди знакомых, мы выяснили: в последнее время они действительно имеют место. Многие молодые нарвитяне рассказали, что недавно делали прививку без предварительной регистрации в вакцинационном автобусе у ”Астри”, а также в торговом центре ”Fama”, и много времени это не заняло. Однако нарвитяне старшего возраста рассказали, что предпочитают все же делать прививки в больнице: они считают, что так надежнее.
Ежедневно прививаются по 200 человек
Прокомментировать эту ситуацию мы попросили главврача Нарвской больницы Олева Силланда. Он подтвердил, что, в отличие от сентября, когда процесс вакцинации в Нарве шел довольно вяло, сейчас желающих сделать прививку стало значительно больше: в день нарвские медики в среднем прививают от Covid-19 до 200 и более человек. Из них примерно человек 140 приходят именно в центр вакцинации, где сейчас даже не две, а три очереди: вакцинирующихся от Covid-19 по записи и без записи, а также тех клиентов, кто делает сейчас платные прививки от обычного гриппа. В один из дней центр вакцинации и вовсе поставил рекорд, привив за день около 300 человек.
”Но все наши телефоны работают, и записаться на прививку можно. Другое дело, что периодически возникают наплывы посетителей — как правило, в обеденное время и в конце рабочего дня, но точно предусмотреть, когда это будет, невозможно. Тогда, возможно, действительно приходится ждать подольше”, — рассказал главврач. Действительно, за время нашей беседы в почти пустом помещении центра вакцинации народа неожиданно прибавилось.
”Нарвитяне могут прийти в центр вакцинации и просто за консультацией. Это посещение не обязательно должно сразу окончиться прививкой. Можно просто рассказать о том, что беспокоит, о своих сомнениях и получить в центре всю необходимую информацию”
Как отметила ответственная сестра инфекционного контроля Анастасия Горшкова, много клиентов в центре вакцинации бывает также и в выходные дни: люди планируют сделать прививку на выходные, чтобы иметь возможность денек отлежаться в случае плохого самочувствия. По словам Анастасии, многие клиенты также делают прививки от ковида и от обычного гриппа одновременно. ”Одну прививку делают в одну руку, другую — во вторую, это нормальная практика”, — рассказала она.
По словам Олева Силланда, нагрузка на нарвских медиков в связи с вакцинацией сейчас большая: помимо центра вакцинации и пунктов вакцинации вне больницы по направлениям семейного врача медсестры выезжают делать вакцинацию на дому, вакцинируют учителей и детей в школах и работников крупных предприятий.
По словам главной сестры Нарвской больницы Натальи Метелицы, можно относиться с полным доверием не только к вакцинации в Нарвской больнице, но и в других пунктах, например, в вакцинационном автобусе у ”Астри”. ”Там есть все необходимое, и вакцинацию проводит персонал больницы. Также, как и в центре вакцинации, после прививки нужно обязательно посидеть 15 минут. К примеру, единственный случай анафилактического шока после прививки от ковида в Нарве был зарегистрирован именно в вакцинационном автобусе, и медсестра до приезда скорой сама оказала пациентке необходимую помощь. Причем так хорошо справилась, что не возникло необходимости везти пациентку в больницу”, — рассказала Наталья.
Наталья Метелица призвала также приходить в центр вакцинации не только тех, кто уже решился на прививку от ковида, но и тех, кто пока сомневается. ”Нарвитяне могут прийти в центр вакцинации и просто за консультацией. Это посещение не обязательно должно сразу окончиться прививкой. Можно просто рассказать о том, что беспокоит, о своих сомнениях и получить в центре всю необходимую информацию”, — заключила Наталья Метелица.