В Кесклинне квартирным товариществам раздадут гранитную крошку

”Несмотря на то, что холода пока еще не наступили, вероятнее всего, это случится совсем скоро. Для того, чтобы зима не застала нас врасплох и квартирные товарищества имели необходимые средства для борьбы с гололедом, мы вскоре начнем бесплатную раздачу гранитной крошки. Только все вместе мы сможем содержать дороги района в чистоте и гарантировать безопасное передвижение в городском пространстве”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.