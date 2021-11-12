В Кесклинне квартирным товариществам раздадут гранитную крошку(1)
”Несмотря на то, что холода пока еще не наступили, вероятнее всего, это случится совсем скоро. Для того, чтобы зима не застала нас врасплох и квартирные товарищества имели необходимые средства для борьбы с гололедом, мы вскоре начнем бесплатную раздачу гранитной крошки. Только все вместе мы сможем содержать дороги района в чистоте и гарантировать безопасное передвижение в городском пространстве”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Каждому дому в Кесклинне выбудет выделено до трех мешков гранитной крошки (общий вес 75 кг). Квартирным товариществам нужно сообщить о своем желании получить гранитную крошку самое позднее к вечеру 21 ноября, написав на электронную почту henri.jyrlau@tallinnlv.ee. О местах раздачи гранитной крошки мы сообщим отдельно после окончания регистрации.
Согласно правилам общественного порядка города Таллинна владелец здания или квартирное товарищества должны обеспечивать безопасное передвижение по заснеженным и обледенелым пешеходным дорожкам, так как за уборку пешеходных дорожек отвечает владелец здания, к которому они прилегают.