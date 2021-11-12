Экономика
12.11.2021, 16:02

Что происходит? Торговый центр Mustika и еще сотни потребителей снова остались без электричества

 
Карта перебоев Elektrilevi показывает, что в Мустамяэ произошло крупное отключение электричества.

Без электричества в Мустамяэ остались более 600 потребителей. Среди них и большой торговый центр Mustika.

Только в прошлое воскресенье этот же центр был закрыт из-за обрыва кабеля.

По словам руководителя торгового центра Mustika Эвелин Колло, занимаются выяснением причины сбоя. Вследствие отключений юристы владеющей центром Mustika фирмы Eften Capital занимаются требованием о возмещении ущерба.

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