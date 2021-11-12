В парке Тондираба открылось кафе

”Парк Тондираба стал еще более приятным местом для проведения досуга всей семьей, потому что свои двери распахнуло парковое кафе. Уровень цен в кафе и предлагаемая продукция предназначены для людей разного возраста, в т.ч. для семей с детьми. При приготовлении и подаче еды будет применяться как можно больше пригодных для повторного использования материалов. Также в кафе в парке Тондираба при необходимости можно будет зайти со своим питомцем”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.