Как заработать дополнительные деньги? 6 советов от Swedbank
Выполняйте сезонные или случайные работы
Некоторые люди годами помогают своим соседям стричь газон, убирать листья или разгребать снег зимой. Многие также отправляются летом на фермы, чтобы помочь собрать ягоды. Если Вы хотите присоединиться к ним, ищите работу на ферме, например, на странице в Facebook Tule #maaleappi или на сайте Кассы по безработице.
Если сбор клубники не вызывает у вас энтузиазма, то можете заработать дополнительные деньги, выполняя другую нестандартную и сезонную работу, например, помогая в саду, занимаясь уборкой или строительством.
"Я проводила дегустации в магазинах или временно работала продавцом на ярмарках, и даже прыгала в костюме талисмана", — говорит одна из участниц группы. В то же время можно выступать в качестве внешнего наблюдателя на государственных экзаменах, заниматься репетиторством, работать в качестве актёра массовки, пройдя кастинг или найти небольшие подработки на goworkabit.
Присматривайте за детьми
Многие члены группы Kogumispäevik, особенно молодёжь, присматривают за детьми. Возможность такой подработки используют также родители, которые сидят дома со своими собственными детьми.
"Иногда так можно заработать неплохие деньги”, — говорит одна из мам.
Выводите на прогулку домашних любимцев
Если Вы любите животных, это отличный способ совместить две любимые вещи: выгуливать собак или ухаживать за ними, пока их хозяева в отъезде, и зарабатывать на этом деньги. Пять евро за часовую весёлую прогулку — неплохо. Один из членов группы зарабатывает таким образом не менее ста евро в месяц.
"Сейчас мы не можем предлагать гостиницу для домашних любимцев, потому что люди не путешествуют, но это, конечно, принесло бы дополнительный доход", — говорит он, но предупреждает, что потребуется некоторое время, чтобы собрать достаточное количество клиентов.
Оборудуйте уютный домашний офис
Вы также можете зарабатывать дополнительные деньги, не выходя из дома, если например, хорошо владеете каким-либо языком, можете писать статьи, занимаетесь бухгалтерским учётом. В этом случае всё, что Вам нужно, — это компьютер и подключение к интернету, чтобы предлагать услуги языковой поддержки, перевода, бухгалтерского учёта или другие услуги, например уроки китайского языка. То тут, то там ищут людей для заполнения опросов, перевода текстов или ввода данных за вознаграждение.
Монетизируйте своё хобби
Подумайте о своих увлечениях, и Вы сможете совместить приятное с полезным. Нравится крутить педали? Занимайтесь спортом и зарабатывайте деньги в качестве курьера!
"Я езжу на велосипеде в компании Wolt, и зарабатываю там даже больше, чем на основной работе. Кроме того, Вы получаете хорошую физическую нагрузку", — сказал один из членов группы Kogumispäevik.
Многие изготавливают и продают изделия народных промыслов или выпечку. Есть и те, кто помогает организовывать мероприятия или становится тренером и проводит частные занятия.
Продайте вещи, которые вам больше не нужны
Распродажа одежды или других вещей, которые Вам больше не нужны, также является простым способом заработать дополнительные деньги. "Стоит осмотреть свой дом. Освободите шкафы, продайте ненужную мебель и, в итоге, в доме станет просторнее, останется больше времени и энергии для других дел", — предложил один из членов группы.
Если и Вы любите экономить, копить деньги и инвестировать, присоединяйтесь к группе Kogumispäevik и слушайте в этой группе также подкасты. Там Вы найдёте ещё множество ценных советов.