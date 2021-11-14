Как заработать дополнительные деньги? 6 советов от Swedbank

Выполняйте сезонные или случайные работы

Некоторые люди годами помогают своим соседям стричь газон, убирать листья или разгребать снег зимой. Многие также отправляются летом на фермы, чтобы помочь собрать ягоды. Если Вы хотите присоединиться к ним, ищите работу на ферме, например, на странице в Facebook Tule #maaleappi или на сайте Кассы по безработице.

Если сбор клубники не вызывает у вас энтузиазма, то можете заработать дополнительные деньги, выполняя другую нестандартную и сезонную работу, например, помогая в саду, занимаясь уборкой или строительством.

"Я проводила дегустации в магазинах или временно работала продавцом на ярмарках, и даже прыгала в костюме талисмана", — говорит одна из участниц группы. В то же время можно выступать в качестве внешнего наблюдателя на государственных экзаменах, заниматься репетиторством, работать в качестве актёра массовки, пройдя кастинг или найти небольшие подработки на goworkabit.

Присматривайте за детьми

Многие члены группы Kogumispäevik, особенно молодёжь, присматривают за детьми. Возможность такой подработки используют также родители, которые сидят дома со своими собственными детьми.

"Иногда так можно заработать неплохие деньги”, — говорит одна из мам.

Выводите на прогулку домашних любимцев

Если Вы любите животных, это отличный способ совместить две любимые вещи: выгуливать собак или ухаживать за ними, пока их хозяева в отъезде, и зарабатывать на этом деньги. Пять евро за часовую весёлую прогулку — неплохо. Один из членов группы зарабатывает таким образом не менее ста евро в месяц.

"Сейчас мы не можем предлагать гостиницу для домашних любимцев, потому что люди не путешествуют, но это, конечно, принесло бы дополнительный доход", — говорит он, но предупреждает, что потребуется некоторое время, чтобы собрать достаточное количество клиентов.

Оборудуйте уютный домашний офис