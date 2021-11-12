В Финляндии хотят разрешить узнавать зарплаты коллег. Это нужно для ликвидации гендерного неравенства

”Центральным в программе правительства является устранение неоправданных разрывов в оплате труда”, — рассказал министр по вопросам равноправия Финляндии Томас Бломквист. По его словам, законопроект могут принять в парламенте еще до выборов в апреле 2023 года.

Несмотря на то, что Финляндия десятилетиями занимается вопросами равноправия, по результатам опроса Организации экономического сотрудничества и развития она заняла 37-е место в рейтинге равенства зарплат. Так, в 2020 году финские женщины зарабатывали на 17,2% меньше, чем мужчины.

На сегодняшний день законопроект подвергся критике, как со стороны профсоюзов работников, так и со стороны работодателей, которые заявляют, что новая мера вызовет больше конфликтов на рабочем месте. ”Обязательная публикация подробной информации о зарплатах приведет к всеобщему любопытству и ухудшению рабочей атмосферы”, — сообщила старший юрисконсульт группы Катя Леппанен.

Однако профсоюзы рабочих уверены, что было проведено достаточно исследований по этому вопросу и пора действовать. Они считают, что необходимо изменить отношение людей к гендерному равноправию, а для этого нужно поменять закон.