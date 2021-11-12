За 10 месяцев мошенники выманили у жителей Эстонии 6 млн евро

В основном, отмечают правоохранители, доверчивые люди лишаются своих денег после звонков якобы из банка, а также после того, как соглашаются "инвестировать" свои накопления, решая довериться неизвестным.

По словам капитана полиции Маарьи Пунак, в октябре представляющиеся работниками банков мошенники выманили у жителей Эстонии 750 000 евро, а ущерб от мошенничества под предлогом инвестирования составил 712 000 евро.

В полиции предупреждают, что если раньше звонившие мошенники разговаривали в основном на русском языке, то теперь они также нашли способ как начинать разговор на эстонском.