ПОДКАСТ | Рижский юмор на таллиннской сцене: как в Эстонии и Латвии развивают StandUp
Антон Герасимов, руководитель объединения Riga Stand Up, с лета этого года организует Stand Up концерты в Таллинне для всех желающих попробовать себя в необычном формате. Любой может выступить со своим смешным монологом в формате "открытый микрофон".
"У нас появилась потребность выступать чаще. Каждый комик хочет больше выступать. В Латвии в Риге и других городах есть определенное количество зрителей. И их не так прям много. Хочется выступать больше, для этого нужно больше концертов. Подумали, что можно еще выступать в Эстонии и Литве. В Эстонии есть отдельные ребята, кто выступает, мы решили им помочь и объединиться", — сказал Антон Герасимов.
В Эстонии за юмор отвечает организация Comedy Estonia. Они организуют большие концерты, также проверочные выступления для начинающих артистов. "Я был на одном Openmic. Там выступали на эстонском и английском. То есть зал свободно ориентировался в двух языках и понимал каждого комика. При этом на русском там не выступали, на русском языке делают отдельные мероприятия. Как с этим в Латвии?" — спросил ведущий Виталий Бесчастный.
"Мы пошли в этом плане еще дальше. У Рига Stand Up зритель понимает на трех языках: на латышском, на английском и на русском. По факту у нас существует модель, если ты хочешь быть успешным, то тебе надо знать все эти три языка. Мы смело можем делать мероприятия на трех языках, около 90% зала все понимает", — ответил Антон. По его словам, около 90% русских говорят на латышском.
Антон с друзьями ездили в Москву выступать на ТНТ. "Мы полтора года готовились к проектам ТНТ. Мы работали дистанционно с редакторами передачи. Мы отправляли им видео с выступлениями, они подсказывали, советовали. Потом наша команда из 10 выступающих решила поехать в Россию на выступление. Купили билеты на самолет, оплатили гостиницу, обо всем договорились. Уже в Москве, за день до фестиваля Openmic на ТНТ, мы узнаем, что границы закрываются — нужно возвращаться домой. Это была первая волна пандемии. Мы все купили дешевые билеты на автобус и поехали домой. Цены на билеты подскочили до 1000 евро. Мы так и не выступили, а сейчас визу в Россию уже не получить", — рассказал комик.
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