ПОДКАСТ | Рижский юмор на таллиннской сцене: как в Эстонии и Латвии развивают StandUp

Антон Герасимов, руководитель объединения Riga Stand Up, с лета этого года организует Stand Up концерты в Таллинне для всех желающих попробовать себя в необычном формате. Любой может выступить со своим смешным монологом в формате "открытый микрофон".

"У нас появилась потребность выступать чаще. Каждый комик хочет больше выступать. В Латвии в Риге и других городах есть определенное количество зрителей. И их не так прям много. Хочется выступать больше, для этого нужно больше концертов. Подумали, что можно еще выступать в Эстонии и Литве. В Эстонии есть отдельные ребята, кто выступает, мы решили им помочь и объединиться", — сказал Антон Герасимов.

В Эстонии за юмор отвечает организация Comedy Estonia. Они организуют большие концерты, также проверочные выступления для начинающих артистов. "Я был на одном Openmic. Там выступали на эстонском и английском. То есть зал свободно ориентировался в двух языках и понимал каждого комика. При этом на русском там не выступали, на русском языке делают отдельные мероприятия. Как с этим в Латвии?" — спросил ведущий Виталий Бесчастный.

"Мы пошли в этом плане еще дальше. У Рига Stand Up зритель понимает на трех языках: на латышском, на английском и на русском. По факту у нас существует модель, если ты хочешь быть успешным, то тебе надо знать все эти три языка. Мы смело можем делать мероприятия на трех языках, около 90% зала все понимает", — ответил Антон. По его словам, около 90% русских говорят на латышском.