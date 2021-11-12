12.11.2021, 13:35
Кому и когда нужно вводить бустерную дозу вакцины? Как быть тем, кто вакцинировался Janssen? Объясняет семейный врач
Третья доза вакцины: все важные вопросы и ответы
Foto: Argo Ingver
Семейный врач и доцент кафедры семейной медицины Тартуского университета Марье Оона объяснила Maaleht, кому и когда нужно колоть третью дозу вакцины, стоит ли делать её вместе с прививкой от гриппа или отдельно, ждать ли рекомендации врача или вакцинироваться самостоятельно, и какой момент является для этого самым подходящим.