Кому и когда нужно вводить бустерную дозу вакцины? Как быть тем, кто вакцинировался Janssen? Объясняет семейный врач

Все больше и больше людей в Эстонии получают третью, бустерную, дозу вакцины, и это вызывает массу вопросов. Действительно ли AstraZeneca перестает действовать раньше, чем другие вакцины? Нужно ли строго выдерживать срок в 6 месяцев между второй и третьей дозами? Можно ли вводить вакцину против гриппа и бустерную дозу одновременно? Как быть тем, кто получил однократную вакцину Jannsen? Отвечает доцент кафедры семейной медицины Тартуского университета Марье Оона.