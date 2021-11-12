Здоровье
12.11.2021, 13:35

Кому и когда нужно вводить бустерную дозу вакцины? Как быть тем, кто вакцинировался Janssen? Объясняет семейный врач

 
Третья доза вакцины: все важные вопросы и ответы
Рейн Сикк
Maaleht
"Из иммунологии известно, что продолжительность иммунной защиты человека может быть больше, если интервал между прививками увеличен. Согласно рекомендациям, он должен быть всё же не менее шести месяцев", — объясняет Марье Оона, доцент кафедры семейной медицины
"Из иммунологии известно, что продолжительность иммунной защиты человека может быть больше, если интервал между прививками увеличен. Согласно рекомендациям, он должен быть всё же не менее шести месяцев", — объясняет Марье Оона, доцент кафедры семейной медицины
Foto: Argo Ingver
Семейный врач и доцент кафедры семейной медицины Тартуского университета Марье Оона объяснила Maaleht, кому и когда нужно колоть третью дозу вакцины, стоит ли делать её вместе с прививкой от гриппа или отдельно, ждать ли рекомендации врача или вакцинироваться самостоятельно, и какой момент является для этого самым подходящим.

Все больше и больше людей в Эстонии получают третью, бустерную, дозу вакцины, и это вызывает массу вопросов. Действительно ли AstraZeneca перестает действовать раньше, чем другие вакцины? Нужно ли строго выдерживать срок в 6 месяцев между второй и третьей дозами? Можно ли вводить вакцину против гриппа и бустерную дозу одновременно? Как быть тем, кто получил однократную вакцину Jannsen? Отвечает доцент кафедры семейной медицины Тартуского университета Марье Оона.