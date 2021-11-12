В Нарве обнаружено семь опасных для жизни ванных комнат с газовыми установками

В ходе проверки проверялась работа газовых агрегатов, подача воздуха, работа вентиляции помещений, техническое состояние трубопроводов и герметичность соединений, а также наличие датчика угарного газа. В результате проверки всем требованиям соответствовало только половина используемого газового оборудования. В хорошем состоянии были только газовые установки в квартирах с газовыми плитами. Проверка была проведена в квартирах малообеспеченных семей, выбранных местным самоуправлением города Нарва.

К сожалению, в 7 квартирах были обнаружены серьезные несоответствия в использовании газовой колонки, когда в ванной не было предусмотрено дополнительного забора воздуха для вентиляции и сжигания газа. В случае комнатного газового прибора, зависящего от притока воздуха, его недостаток для процесса горения является самым серьезным недостатком. Если приток воздуха недостаточный при сгорании газа образуется угарный газ. Поэтому очень важно, чтобы в помещении, где находится газовая установка, была очень хорошая вентиляция.

Газовую установку, которая была признана опасной, нельзя использовать до тех пор, пока недостатки не устранены. Владелец жилья несет ответственность за устранение дефектов, обнаруженных собственной квартире. Поскольку проект проверки проводился в жилых домах малообеспеченных семей, выбранных Нарвским самоуправлением, TTJA проинформировал о результатах и городское управление Нарвы, в чьей помощи могут нуждаться семьи с дефектными газовыми установками. После устранения недостатков с владельцем дома также будет назначен новый осмотр.

Обязанность по установке датчика угарного газа была у 30 квартир, но отсутствовала в 25 квартирах. В тех квартирах, где датчик угарного газа отсутствовал, он был дополнительно установлен во время проверки.

TTJA напоминает, что датчик угарного газа является обязательным во всех жилых помещениях, где используется газовая колонка или газовый котел. Подробнее об угарном газе можно прочитать на сайте vingugaas.ee.

Соответствие газовой установки действующим для жилого помещения требованиям должно проверяться компетентным лицом каждые четыре года. Информацию об инспекторах можно найти на сайте TTJA.