Воспользуйтесь возможностью! В понедельник в Ласнамяэ начнется беспрецедентная кампания вакцинации

«Это беспрецедентная кампания вакцинации, которая даст людям возможность удобно совместить вакцинацию с посещением торгового центра. Мы прилагаем усилия, чтобы все жители Ласнамяэ были осведомлены о возможностях вакцинации и консультирования в нашем районе», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы. Время и место второй прививки будет назначено при получении первой дозы вакцины. С собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется.

С 15 ноября и по меньшей мере до конца года каждый день в Ласнамяэ можно вакцинироваться в следующих местах:

Перед магазином Maxima XXX (Линнамяэ теэ, 57) по будням в 12-19 и по выходным в 10-17

Культурный центр "Линдакиви" (ул. Коорти, 22) по будням в 12-19 и по выходным в 10-17

В торговом центре Ülemiste на первом этаже возле главного входа (ул. Суур-Сыямяэ, 4) по будням в 12-19 и по выходным в 10-17

В экспресс-клинике Confido в торговом центре Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13) Пн-Пт в 10-21 и Вс в 10-19



«Вакцинация помогает избежать тяжелого течения болезни COVID-19. Поэтому я призываю всех воспользоваться возможностью и пройти вакцинацию. Также благодарю тех, кто уже сделал прививку. В новых пунктах консультирования и вакцинации можно будет как получить первый или второй укол, так и бустерную дозу прививки, а также можно проконсультироваться по вопросу вакцин», – добавил Свет.

Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (с понедельника по пятницу 8:00-17:00).