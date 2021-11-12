Ласнамяэ
12.11.2021, 12:45

Воспользуйтесь возможностью! В понедельник в Ласнамяэ начнется беспрецедентная кампания вакцинации

 
Muusik Gameboy Tetris ehk Pavel Botšarov ja nublu manager Kaarel Sein käisid täna Ülemiste tervisekeskuses Qvalitases oma esimest koroonavastast vaktsiinidoosi saamas.
Muusik Gameboy Tetris ehk Pavel Botšarov ja nublu manager Kaarel Sein käisid täna Ülemiste tervisekeskuses Qvalitases oma esimest koroonavastast vaktsiinidoosi saamas.
Foto: Tiit Blaat
С понедельника, 15 ноября в Ласнамяэ расширяется сеть консультационных и вакцинационных пунктов. В нескольких новых местах появится возможность пройти вакцинацию, и эти пункты проработают по меньшей мере до конца года.

«Это беспрецедентная кампания вакцинации, которая даст людям возможность удобно совместить вакцинацию с посещением торгового центра. Мы прилагаем усилия, чтобы все жители Ласнамяэ были осведомлены о возможностях вакцинации и консультирования в нашем районе», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы. Время и место второй прививки будет назначено при получении первой дозы вакцины. С собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется.

С 15 ноября и по меньшей мере до конца года каждый день в Ласнамяэ можно вакцинироваться в следующих местах:

  • Перед магазином Maxima XXX (Линнамяэ теэ, 57) по будням в 12-19 и по выходным в 10-17
  • Культурный центр "Линдакиви" (ул. Коорти, 22) по будням в 12-19 и по выходным в 10-17
  • В торговом центре Ülemiste на первом этаже возле главного входа (ул. Суур-Сыямяэ, 4) по будням в 12-19 и по выходным в 10-17
  • В экспресс-клинике Confido в торговом центре Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13) Пн-Пт в 10-21 и Вс в 10-19


«Вакцинация помогает избежать тяжелого течения болезни COVID-19. Поэтому я призываю всех воспользоваться возможностью и пройти вакцинацию. Также благодарю тех, кто уже сделал прививку. В новых пунктах консультирования и вакцинации можно будет как получить первый или второй укол, так и бустерную дозу прививки, а также можно проконсультироваться по вопросу вакцин», – добавил Свет.

Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (с понедельника по пятницу 8:00-17:00).