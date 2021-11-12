Вирусолог: лекарство от коронавируса может появиться уже в январе

Профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс отметил, что разработка лекарств от вируса — процесс более сложный, чем создание вакцины. Медикаменты, которые сейчас появляются, можно разделить на две группы: одни существовали еще до пандемии — "Ремдесивир", "Молнупиравир", а другие были разработаны именно против коронавируса.

"Из лекарств, разработанных специально для лечения Covid-19, до клинических испытаний дошло небольшое число. К получению одобрения близок только Paxlovid, разработанный Pfizer. Но все вещества, о которых мы говорим, не лечат людей в больницах. Причина в том, что это противовирусные вещества, а госпитализированный человек страдает уже не от вируса, а от его последствий. И эти симптомы вещества не облегчат, они могут только уничтожать вирус, и их надо принимать до появления проблем — немедленно после получения диагноза", — сказал Меритс.