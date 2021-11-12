12.11.2021, 11:12
Содержание вируса в сточных водах стабильно высокое
Результаты проводимого Тартуским университетом мониторинга сточных вод показывают, что содержание коронавируса остается по-прежнему высоким, хотя и стабилизировалось.
Объемы вируса по-прежнему в несколько раз выше в Юго-Восточной Эстонии.
Положительным является то, что за неделю не добавилось населенных пунктов с большим количеством вируса.
Увидим ли мы снижение, станет ясно на следующей неделе, а о закреплении тенденции можно будет говорить не ранее чем через 2-4 недели.
Смотрите карту!