Новости Эстонии
12.11.2021, 11:12

Содержание вируса в сточных водах стабильно высокое

 
Reovesi 12.11.2021
Reovesi 12.11.2021
Результаты проводимого Тартуским университетом мониторинга сточных вод показывают, что содержание коронавируса остается по-прежнему высоким, хотя и стабилизировалось.

Объемы вируса по-прежнему в несколько раз выше в Юго-Восточной Эстонии.

Положительным является то, что за неделю не добавилось населенных пунктов с большим количеством вируса.

Увидим ли мы снижение, станет ясно на следующей неделе, а о закреплении тенденции можно будет говорить не ранее чем через 2-4 недели.

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