Содержание вируса в сточных водах стабильно высокое

Объемы вируса по-прежнему в несколько раз выше в Юго-Восточной Эстонии.

Положительным является то, что за неделю не добавилось населенных пунктов с большим количеством вируса.

Увидим ли мы снижение, станет ясно на следующей неделе, а о закреплении тенденции можно будет говорить не ранее чем через 2-4 недели.