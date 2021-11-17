17.11.2021, 07:01
"Пока в больницах кризис, ограничения нужны и для привитых". Эпидемиолог из Латвии — об опасности вируса для молодых, бустерных дозах и политических решениях
Foto: LETA
Анда Кивите-Уртане — ассоциированный профессор кафедры общественного здравоохранения и эпидемиологии RSU и директор Института общественного здоровья в Латвии. Она представляла группу ученых, которые несколько недель назад отказались от сотрудничества с правительством из-за того, что оно не прислушивалось к их словам. В интервью rus.delfi.lv исследователь рассказывает о том, почему вирус становится все опаснее для молодых людей и детей и действительно ли нам придется прививаться каждые полгода.