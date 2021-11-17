"Пока в больницах кризис, ограничения нужны и для привитых". Эпидемиолог из Латвии — об опасности вируса для молодых, бустерных дозах и политических решениях

"Мы видим, что он становится опаснее для молодых. Я бы сказала, что он уже сейчас довольно опасен для детей. Почему важна детская вакцинация? Потому что дети до сих пор являются переносчиками — они очень много взаимодействуют друг с другом в школах, детских садах, кружках, на спортивных мероприятиях. Даже если родители работают из дома и никуда не выходят, ребенок принесет вирус домой".