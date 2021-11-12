За сутки в Эстонии выявлено 1039 случаев заражения коронавирусом, умерли 12 человек

По состоянию на утро 12 ноября в больнице находятся 556 зараженных коронавирусом пациентов.

За сутки в больницах открыли 59 новых историй болезни. Умерло 12 зараженных коронавирусом, из которых семь не были вакцинированы, статус одного уточняется: 50-летний мужчина, 59-летняя женщина, 68-летний мужчина, 71-летний мужчина, 80-летний мужчина, 83-летний мужчина, 84-летний мужчина, 86-летняя женщина, 88-летняя женщина, 91-летняя женщина, 93-летний мужчина и 97-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 6 857 результатов теста, из которых 1 039 оказались положительными. Из получивших положительный тест 609 не были вакцинированы и 430 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 8 338 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 1 312. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 105 694 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 58,1%.

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