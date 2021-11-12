Свыше 50 сотрудников полиции поставили в суде под сомнение законность требования о вакцинации

Коллективная жалоба была подана 10 ноября, а на следующий день административный суд сроком на 30 дней удовлетворил требование о применении первичной правовой защиты, передает RusERR со ссылкой на адвокатское бюро Pallo & Partners, представляющее интересы истцов.

Применение первичной правовой защиты в данном случае означает, что как минимум в течение указанного срока Департамент полиции и пограничной охраны не сможет уволить ни одного из фигурирующих в иске чиновников, ставящих под сомнение законность требования об обязательной вакцинации.

По словам юриста Яаники Рейлик-Бахофф, в Эстонии все чаще принимают подобные приказы, но их законность должна быть оценена в суде, прежде чем сотни людей будут уволены.

Она напомнила, что на протяжении всей пандемии в Эстонии говорили, что вакцинация у в стране добровольная, хотя в последнее время есть все больше примеров, ставящих под сомнение такие утверждения.