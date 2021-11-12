12.11.2021, 07:44
В 2022 году в Эстонии повысятся акциз на табак и ставка по налоговой задолженности(8)
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Минфин планирует со следующего года увеличить вдвое процентную ставку по налоговой задолженности, которая на время пандемии была снижена, а также на 5% будет повысить акциз на табачные изделия.
Процентная ставка по налоговой задолженности касается неуплаченных государственных налогов, штрафов, пеней, а также финансовых штрафов и процессуальных издержек, налагаемых судами и прокуратурой, пишет RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.
До конца этого года процентная ставка составляет 0,03% в день. С 1 января прежняя процентная ставка вернется к 6 сотым процента в день.
Также в случае отсрочки с 1 января процентная ставка может быть снижена до 50 процентов, при этом до конца этого года она может быть снижена до 100 процентов.