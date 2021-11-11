Эстонские пограничники на всякий случай готовятся укреплять восточную границу

Колючая проволока — основная защита от нелегальных мигрантов. С ее помощью Департамент полиции и погранохраны намерен создать на 33 километрах восточной границы Эстонии временные укрепления, чтобы защитить страну от возможного потока нелегалов. В случае необходимости, к охране границы помимо сотрудников Департамента полиции и погранохраны может быть привлечен и Кайтселийт, сообщила в четверг "Актуальная камера".

"С Кайтселийтом уже достигнута договоренность о том, что они в течение 48 часов могут предоставить 400 человек", — заявил министр внутренних дел Кристьян Яани.

Департамент полиции и погранохраны планирует закупить для охраны границы средства слежения и наблюдения на 23 миллиона евро за счет средств ЕС. Понадобятся и дополнительные средства — на строительство забора на тех участках восточной границы, где ранее этого делать не планировалось.

"Речь идет примерно о двух миллионах евро, чтобы возвести физические заграждения в некоторых местах", — объяснил Яани.