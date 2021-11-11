У всех автомобилей CityBee уже зимние шины

”Для CityBee очень важно безопасное движение по дорогам, поэтому нашей целью является обеспечить, чтобы все транспортные средства CityBee были технически в порядке и имели соответствующее сезону снаряжение. Поскольку первые ночные холода уже наступили, и скользкие и сложные дорожные условия могут застать автомобилистов врасплох, транспортные средства CityBee готовы к зиме”, — рассказал руководитель каршерингового предприятия CityBee Eesti Эгерт Кивисаар.

Кивисаар подтвердил, что у всех транспортных средств стоят зимние шины, которые соответствуют действующему в Эстонии законодательству. ”Большинство транспортных средств CityBee оборудованы качественными ламелизированными шинами для использования в климате северных стран. Их использование в городских районах всецело обосновано, поскольку обеспечивает необходимую устойчивость и безопасность на дорогах, но с другой стороны это более экологичный выбор, поскольку подобные шины снижают износ дорог и городской шум”, — рассказал Кивисаар.

На часть транспортных средств CityBee установлены шипованные шины, чтобы соответствовать ожиданиям всех потребителей. ”Транспортные средства с шипованными шинами есть среди автомобильных марок и моделей, которые имеются в ассортименте CityBee. Очень скоро транспортные средства с шипованной резиной будут маркированы соответствующей иконкой в приложении CityBee”, — рассказал руководитель CityBee Eesti.

Безопасные приёмы вождения



Помимо правильного, подходящего для климата выбора шин Кивисаар напоминает автомобилистам о безопасных приёмах вождения. ”В случае изменяющихся погоды и дорожного покрытия следует снижать скорость езды и выбирать подходящие для дорожных условий приёмы вождения. Это означает держать дистанцию от других автомобилей в два раза длиннее обычной, что даёт больше времени для реагирования в случае опасной ситуации в движении. Также следует делать манёвры плавно и заранее начинать тормозить”, — рекомендовал Кивисаар.