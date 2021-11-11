Хоккей
11.11.2021, 18:35

Хоккейная сборная России стартовала на Кубке Карьялы под руководством нового тренера

 
Фото: Scanpix
Хоккеисты сборной России проведут первый матч под руководством нового главного тренера Алексея Жамнова. На Кубке Карьялы началась их встреча с хозяевами льда из Финляндии. Пока счет 0:0.

Жамнов назначен главным тренером в сентябре 2021 года. Его задача подготовка к Олимпийским играм в Пекине, которые продут в феврале 2022 года. Помогать ему призваны Олег Знарок и Илья Ковальчук, находящиеся при сборной.

Кубок Карьялы — традиционный этап Евротура, проходящий в Финляндии. В нем принимают участие сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции.

В первом матче шведы обыграли чехов — 4:1.

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