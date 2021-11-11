11.11.2021, 18:35
Хоккейная сборная России стартовала на Кубке Карьялы под руководством нового тренера
Фото: Scanpix
Хоккеисты сборной России проведут первый матч под руководством нового главного тренера Алексея Жамнова. На Кубке Карьялы началась их встреча с хозяевами льда из Финляндии. Пока счет 0:0.
Жамнов назначен главным тренером в сентябре 2021 года. Его задача подготовка к Олимпийским играм в Пекине, которые продут в феврале 2022 года. Помогать ему призваны Олег Знарок и Илья Ковальчук, находящиеся при сборной.
Кубок Карьялы — традиционный этап Евротура, проходящий в Финляндии. В нем принимают участие сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции.
В первом матче шведы обыграли чехов — 4:1.