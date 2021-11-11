Привитым вакцинами AstraZeneca и Janssen рекомендуется через пять месяцев после вакцинации сделать бустерную дозу
Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике обсудила внесенное в понедельник предложение правительственного ученого совета о том, чтобы сократить интервал между бустерной дозой и моментом завершения курса вакцинации с прежних шести месяцев до пяти.
”Эксперты считают, что в случае вакцин против COVID-19 AstraZeneca и Janssen сокращение интервала между получением бустерной дозы и моментом завершения курса вакцинации обосновано, так как эффективность этих вакцин со временем снижается быстрее, — сказала член государственной экспертной комиссии по иммунопрофилактике доктор Марье Оона. — По прошествии пяти месяцев с момента завершения курса вакцинации можно сделать бустерную дозу и в случае, если в качестве одной из доз в рамках курса вакцинации была получена вакцина AstraZeneca. Бустерная доза непременно нужна всем людям пожилого возраста и тем, кто относится к группе риска”.
”Опираясь на данные Эстонии, эффективность защиты от заболевания у прошедших курс первичной вакцинации посредством вакцины AstraZeneca значительно снижается еще до наступления шестого месяца, при этом от попадания в больницу обе вакцины по-прежнему защищают хорошо. Прививать вакциной Janssen в Эстонии начали с апреля, и процесс снижения эффективности защиты аналогичен тому, как это происходит с AstraZeneca, — сказала член правительственного научного совета и экспертной комиссии по иммунопрофилактике профессор Ирья Лутсар. — Для предотвращения тяжелых случаев заболевания COVID-19 и перегрузки системы здравоохранения по-прежнему важно, чтобы еще не вакцинированные люди получали первые и вторые дозы вакцин”.
Бустерные дозы могут получить все жители Эстонии старше 18 лет. В качестве бустерных доз используются вакцина Pfizer/BioNTech Comirnaty и вакцина Moderna Spikevax, независимо от того, посредством какой вакцины был проведен первичный курс вакцинации. Бустерная доза вакцины Spikevax составляет половину дозы, вводимой при первичной вакцинации, в случае вакцины Comirnaty используются дозы, аналогичные дозам, вводимым при первичной вакцинации.
Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике — это комиссия, консультирующая министерство социальных дел по вопросам государственной программы иммунизации и прочим вопросам, связанным с вакцинацией, в которую входят представители аллергологов-иммунологов, инфекционистов, семейных врачей, педиатров, медсестер, департамента здоровья, больничной кассы и министерства социальных дел.
Цель вакцинации против COVID-19 заключается в том, чтобы сократить случаи заболевания и количество смертей, обусловленных COVID-19, защитить людей, относящихся к группам риска, у которых при заболевании COVID-19 болезнь может протекать тяжело, сократить распространение коронавируса в Эстонии и посредством этого держать третью волну COVID-19 как можно более низкой, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику и сохранять жизнь в Эстонии открытой.