Привитым вакцинами AstraZeneca и Janssen рекомендуется через пять месяцев после вакцинации сделать бустерную дозу

Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике обсудила внесенное в понедельник предложение правительственного ученого совета о том, чтобы сократить интервал между бустерной дозой и моментом завершения курса вакцинации с прежних шести месяцев до пяти.

”Эксперты считают, что в случае вакцин против COVID-19 AstraZeneca и Janssen сокращение интервала между получением бустерной дозы и моментом завершения курса вакцинации обосновано, так как эффективность этих вакцин со временем снижается быстрее, — сказала член государственной экспертной комиссии по иммунопрофилактике доктор Марье Оона. — По прошествии пяти месяцев с момента завершения курса вакцинации можно сделать бустерную дозу и в случае, если в качестве одной из доз в рамках курса вакцинации была получена вакцина AstraZeneca. Бустерная доза непременно нужна всем людям пожилого возраста и тем, кто относится к группе риска”.

”Опираясь на данные Эстонии, эффективность защиты от заболевания у прошедших курс первичной вакцинации посредством вакцины AstraZeneca значительно снижается еще до наступления шестого месяца, при этом от попадания в больницу обе вакцины по-прежнему защищают хорошо. Прививать вакциной Janssen в Эстонии начали с апреля, и процесс снижения эффективности защиты аналогичен тому, как это происходит с AstraZeneca, — сказала член правительственного научного совета и экспертной комиссии по иммунопрофилактике профессор Ирья Лутсар. — Для предотвращения тяжелых случаев заболевания COVID-19 и перегрузки системы здравоохранения по-прежнему важно, чтобы еще не вакцинированные люди получали первые и вторые дозы вакцин”.