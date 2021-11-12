ВИДЕО | Учеников из пригородов в центр Таллинна будут возить три новых школьных автобуса

”В обычное школьное время школьные автобусы курсируют в столице на трех линиях: Виймси кескус — Балтийский вокзал, Таммнеэме — Балтийский вокзал и Тискре — Балтийский вокзал, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Это обеспечивает удобное и быстрое сообщение плотно заселенных пригородов с центром города, ведь многие ученики ходят в столичные школы и кружки по интересам. Кроме того, школы смогут заказывать автобусы, например для того, чтобы отвезти детей в лагерь или на экскурсию. Поездка в автобусе для учеников бесплатна, они должны лишь на входе предъявить водителю ученический билет. Школьный автобус также безопасен, поскольку другие пассажиры сюда не допускаются. Кроме того, нам было важно и то, чтобы школьные автобусы имели особый дизайн и соответствовали ожиданиям учеников”.