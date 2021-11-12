ВИДЕО | Учеников из пригородов в центр Таллинна будут возить три новых школьных автобуса
”В обычное школьное время школьные автобусы курсируют в столице на трех линиях: Виймси кескус — Балтийский вокзал, Таммнеэме — Балтийский вокзал и Тискре — Балтийский вокзал, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Это обеспечивает удобное и быстрое сообщение плотно заселенных пригородов с центром города, ведь многие ученики ходят в столичные школы и кружки по интересам. Кроме того, школы смогут заказывать автобусы, например для того, чтобы отвезти детей в лагерь или на экскурсию. Поездка в автобусе для учеников бесплатна, они должны лишь на входе предъявить водителю ученический билет. Школьный автобус также безопасен, поскольку другие пассажиры сюда не допускаются. Кроме того, нам было важно и то, чтобы школьные автобусы имели особый дизайн и соответствовали ожиданиям учеников”.
Вице-мэр Андрей Новиков добавил, что в случае столичных школьных автобусов можно говорить о самых современных и безопасных машинах — они соответствуют всем требованиям безопасности и обеспечивают возможность перевозки также и пассажиров на инвалидных колясках.
”У всех трех автобусов имеются спецподъемники, в салоне каждого автобуса, помимо обычных пассажиров, могут разместиться и два пассажира на инвакреслах, — прокомментировал Андрей Новиков. — Сиденья школьных автобусов TLT оснащены трехточечными ремнями безопасности. Также мы выбирали водителей, имеющих самый длительный стаж заказных рейсов и перевозок групп детей”.
Школьные автобусы выделяются своим дизайном — для их оформления был организован конкурс, который выиграло агентство Optimist Creative.