ФОТО И ВИДЕО | Таллинн заключил договор проектирования крупнейшей больницы за 18 млн евро

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что подписанный сегодня договор является важнейшей вехой для проекта века – строительства Таллиннской больницы.

«Это важный приоритет для Таллинна и в последние годы мы вели серьезную работу для того, чтобы новая больница стала реальностью, - сказал мэр. – Это строительство позволит создать комплексную больничную систему и построить вместо нынешних амортизированных больничных зданий современный медицинский городок. Это улучшит доступность медицинской помощи и качество лечения. И все это не только для жителей Таллинна и Харьюмаа, но для населения всей страны. Поскольку график весьма жесткий, мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы выполнить требования Европейского союза и соблюсти установленные комиссией так называемые контрольные точки. Заключенный сегодня договор проектирования был одним из семи пунктов, которые городу необходимо выполнить, чтобы гарантировать финансирование проекта из Фонда восстановления экономики ЕС».

«Для нас большая честь приступить к проектированию Таллиннской больницы, - сказал президент ATIproject и руководитель проекта Бранко Зрник. – Я верю, что объединение нашего опыта проектирования с ожиданиями пациентов и персонала больницы поможет создать современную и ориентированную на человека больницу. Наша цель – спроектировать среду, которая будет поддерживать выздоровление, позволит персоналу предложить наилучшее лечение и ощущать себя на работе защищенными».