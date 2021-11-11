11.11.2021, 14:10
Участницу ОИ-2018 задержали в Беларуси. Она была против Лукашенко
Фото: Scanpix
Участница Олимпиады-2018, чемпионка мира по лыжному фристайлу Александра Романовская задержана в Минске. Об этом сообщает Фонд спортивной солидарности.
По информации источника, спортсменка находится в Партизанском РУВД Минска. Причины задержания неизвестны.
Романовская — одна из тысячи спортсменов, которые подписали открытое письмо против массовых фальсификаций на президентских выборах и репрессий в отношении мирных жителей Белоруссии, за что в ноябре 2020 года была исключена из своей сборной.
Романовская является двукратной чемпионкой зимней Универсиады 2019 года, многократным призером этапов Кубка мира. Мастер спорта Белоруссии международного класса.