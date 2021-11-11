Зимние виды
11.11.2021, 14:10

Участницу ОИ-2018 задержали в Беларуси. Она была против Лукашенко

 
Фото: Scanpix
Участница Олимпиады-2018, чемпионка мира по лыжному фристайлу Александра Романовская задержана в Минске. Об этом сообщает Фонд спортивной солидарности.

По информации источника, спортсменка находится в Партизанском РУВД Минска. Причины задержания неизвестны.

Романовская — одна из тысячи спортсменов, которые подписали открытое письмо против массовых фальсификаций на президентских выборах и репрессий в отношении мирных жителей Белоруссии, за что в ноябре 2020 года была исключена из своей сборной.

Романовская является двукратной чемпионкой зимней Универсиады 2019 года, многократным призером этапов Кубка мира. Мастер спорта Белоруссии международного класса.

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