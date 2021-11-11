Открытие ученых - нос мужчины выдает размер его пениса
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Basic ClinicalAndrology опубликовало исследование ученых, в котором участвовало 126 мужчин в возрасте от 30 до 60 лет. Измерялся рост мужчины, вес, размер ноги и размер носа и сравнивали с длиной эректированного пениса участников. Никакой связи между размером обуви и эректированным пенисом не было. А вот четкая связь между величиной носа и размером пениса, была. Такое знание делает женщинам выбор партнера для постели в ночном клубе куда более простым.
Туфли часто имеют длинные носы, а на кроссовках подошва выходит сильно назад, что ведет ожидания по ложному пути. Эректированный пенис мужчин с большими носами имел в среднем длину 13,5 см, в то время, как у мужчин с маленьким носом всего лишь 10,4 см. По такой связи у курносого, зеленого супергероя Hulk должен быть относительно маленький пенис, в то время как длинный нос героя мультиков Butt-Head позволяет думать, что он уж точно может прилично одурманить даму в постели.
Заражение ковидом-19 может привести к нарушениям эрекции
Даже если найден товарищ с большим носом, это отнюдь не означает, что он и в постели будет на высшем уровне. А именно, у 40-70 % мужчин имеются нарушения эрекции. Эрекция либо быстро затухает, имеются сложности с ее возникновением или же слишком быстро становится хорошо и совокупление длится лишь минуту. Также ученые обнаружили, что вирус ковид-19 может иметь для нарушений эрекции разрушающее действие. NationalGeograpic опубликовало открытие ученых, что заразившиеся вирусом мужчины имеют большую вероятность заработать кратковременное или длительное нарушение эрекции: сложности с возникновением и удержанием эрекции, поражение яичек, снижение уровня тестостерона. Популярный среди молодежи рэпер Nicki Minaj предупреждает мужчин, что вакцина короны приводит к импотенции и отеку яичек, но ни одно исследование не смогло доказать ни эти утверждения, ни установить опасные последствия вакцинации на сексуальность мужчин. Это уже хорошо.
На сегодня примерно 250 миллионов случаев заражения и ученые боятся, что нас ожидает длительный международный кризис здравоохранения, когда нам нужно будет найти решения и по восстановлению сексуального здоровья мужчин. Возраст, болезни, излишний вес, жизненный стиль, стресс, а теперь еще и ковид-19 снижают эрекцию мужчины. Кровь эрекции не достигает пениса, как это было в лучшие времена.
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Стоить запомнить, что уровень тестостерона мужчины, который не занимается сексом, снижается, а вместе с тем и его желание и способность удовлетворять свою любимую. Мастурбация - это как утренний витамин, который сможет сохранить машинку в рабочем состоянии.
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