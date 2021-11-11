Открытие ученых - нос мужчины выдает размер его пениса

Basic ClinicalAndrology опубликовало исследование ученых, в котором участвовало 126 мужчин в возрасте от 30 до 60 лет. Измерялся рост мужчины, вес, размер ноги и размер носа и сравнивали с длиной эректированного пениса участников. Никакой связи между размером обуви и эректированным пенисом не было. А вот четкая связь между величиной носа и размером пениса, была. Такое знание делает женщинам выбор партнера для постели в ночном клубе куда более простым.

Туфли часто имеют длинные носы, а на кроссовках подошва выходит сильно назад, что ведет ожидания по ложному пути. Эректированный пенис мужчин с большими носами имел в среднем длину 13,5 см, в то время, как у мужчин с маленьким носом всего лишь 10,4 см. По такой связи у курносого, зеленого супергероя Hulk должен быть относительно маленький пенис, в то время как длинный нос героя мультиков Butt-Head позволяет думать, что он уж точно может прилично одурманить даму в постели.

Заражение ковидом-19 может привести к нарушениям эрекции

Даже если найден товарищ с большим носом, это отнюдь не означает, что он и в постели будет на высшем уровне. А именно, у 40-70 % мужчин имеются нарушения эрекции. Эрекция либо быстро затухает, имеются сложности с ее возникновением или же слишком быстро становится хорошо и совокупление длится лишь минуту. Также ученые обнаружили, что вирус ковид-19 может иметь для нарушений эрекции разрушающее действие. NationalGeograpic опубликовало открытие ученых, что заразившиеся вирусом мужчины имеют большую вероятность заработать кратковременное или длительное нарушение эрекции: сложности с возникновением и удержанием эрекции, поражение яичек, снижение уровня тестостерона. Популярный среди молодежи рэпер Nicki Minaj предупреждает мужчин, что вакцина короны приводит к импотенции и отеку яичек, но ни одно исследование не смогло доказать ни эти утверждения, ни установить опасные последствия вакцинации на сексуальность мужчин. Это уже хорошо.