КАРТА | Столкновения автомобилей с дикими животными бьют рекорды. Где они чаще всего происходят?

”К сожалению, наш трехлетний анализ показывает печальную тенденцию как для природы, так и для автовладельцев — риск столкновения с дикими животными на дорогах Эстонии растет, — прокомментировал управляющий портфелем автострахования ERGO Кайдо Нааритс. — Поскольку осенью и зимой значительно темнее, опасный период продлится еще несколько месяцев. Пожалуйста, будьте осторожны”.

Специалисты по рассмотрению ущербов ERGO составили сравнительную картину своих страховых случаев за последние три года, чтобы получить более точное представление о том, в какой период и в каких именно регионах происходит больше всего несчастных случаев. Всего было сопоставлено 1786 страховых случаев, из которых 552 имели место в 2019 году, 630 — в 2020 году и 617 — за 10 месяцев этого года.

Сравнение за три года показывает, что самое опасное время — это октябрь, ноябрь и декабрь, именно в эти месяцы ERGO регистрирует наибольшее количество столкновений с дикими животными. Например, в октябре 2019 — 74 случая, 2020 — 71, 2021 — 71. Наименьшее же количество подобных аварий происходит в марте: в 2019 — 31 случай, 2020 — 26, 2021 — 34.

Харьюмаа является самым аварийным регионом за все три года (339 случаев). За ним следуют Тартумаа (235 случаев), Пярнумаа (185), Ляэне-Вирумаа (145) и Вильяндимаа (119). Меньше всего таких несчастных случаев происходит в Пылвамаа (63), Ляэнемаа (60) и на Хийумаа (13).

Все эти происшествия причинили природе, людям и машинам больший или меньший ущерб. В лучшем случае столкновение животного и автомобиля приводит к незначительным последствиям, а ущерб устраняется простым выпрямлением вмятины на кузове. В худшем же случае животные или люди получают травмы, или последствия оказываются еще более трагичны.