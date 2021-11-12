КАРТА | Столкновения автомобилей с дикими животными бьют рекорды. Где они чаще всего происходят?
”К сожалению, наш трехлетний анализ показывает печальную тенденцию как для природы, так и для автовладельцев — риск столкновения с дикими животными на дорогах Эстонии растет, — прокомментировал управляющий портфелем автострахования ERGO Кайдо Нааритс. — Поскольку осенью и зимой значительно темнее, опасный период продлится еще несколько месяцев. Пожалуйста, будьте осторожны”.
Специалисты по рассмотрению ущербов ERGO составили сравнительную картину своих страховых случаев за последние три года, чтобы получить более точное представление о том, в какой период и в каких именно регионах происходит больше всего несчастных случаев. Всего было сопоставлено 1786 страховых случаев, из которых 552 имели место в 2019 году, 630 — в 2020 году и 617 — за 10 месяцев этого года.
Сравнение за три года показывает, что самое опасное время — это октябрь, ноябрь и декабрь, именно в эти месяцы ERGO регистрирует наибольшее количество столкновений с дикими животными. Например, в октябре 2019 — 74 случая, 2020 — 71, 2021 — 71. Наименьшее же количество подобных аварий происходит в марте: в 2019 — 31 случай, 2020 — 26, 2021 — 34.
Харьюмаа является самым аварийным регионом за все три года (339 случаев). За ним следуют Тартумаа (235 случаев), Пярнумаа (185), Ляэне-Вирумаа (145) и Вильяндимаа (119). Меньше всего таких несчастных случаев происходит в Пылвамаа (63), Ляэнемаа (60) и на Хийумаа (13).
Все эти происшествия причинили природе, людям и машинам больший или меньший ущерб. В лучшем случае столкновение животного и автомобиля приводит к незначительным последствиям, а ущерб устраняется простым выпрямлением вмятины на кузове. В худшем же случае животные или люди получают травмы, или последствия оказываются еще более трагичны.
За три года общий денежный ущерб по таким происшествиям составляет почти 4 миллиона евро. Практика ERGO демонстрирует, что набольший ущерб от столкновения с диким животным может достигать порядка 25 000 евро, а средняя компенсация около 1600 евро. Поэтому Кайдо Нааритс напоминает водителям, что, если у транспортного средства нет страхования каско, о ней непременно стоит подумать, поскольку обязательное дорожное страхование не покрывает ущерб, причиненный столкновением с крупными дикими животными.
”Статистика ERGO, впрочем, показывает, что, наряду с печальными цифрами, растет и осведомленность людей — в этом году было подписано больше договоров страхования каско, чем когда-либо прежде”, — отметил Нааритс.
Как избежать столкновения с диким животным и что делать, если авария все же произошла: 7 советов
- Выберите правильную скорость движения. При превышении скорости затормозить, когда вы увидите дикое животное, может быть сложно и ситуация может закончиться столкновением.
- Не игнорируйте предупреждающий о диких животных знак, не торопитесь и будьте готовы к тому, что животное действительно может выбежать по дорогу.
- В случае опасности лучше попытаться проехать или остановиться как можно дальше от животного, не создавая при этом опасности для других участников движения. Будьте готовы к экстренному торможению.
- Если животное уже на дороге, снизьте скорость или остановитесь и включите аварийную сигнализацию. Не подавайте звуковой сигнал, так как это может напугать животное и заставить его вести себя неожиданно.
- Если вы заметите дикое животное в темное время суток, рекомендуется выключить дальний свет, поскольку вместо того, чтобы продолжить двигаться, оно может застыть на месте.
- Животные часто передвигаются группами — например, заметив одинокую косулю или кабана, можно предположить, что их в этом районе больше, и другое животное вполне может следовать за первым по этому же пути.
- Если вы столкнулись с диким животным, остановитесь и включите аварийную сигнализацию. Если пострадали люди, немедленно звоните по номеру службы экстренной помощи 112. Если животное погибло или было ранено, позвоните по номеру дорожной информации 1247.