ОПРОС | Более половины водителей предстоящей зимой будут ездить на всесезонных шинах

Если прошлой зимой 62% эстонских водителей предпочли ездить на шипованной резине, а 37% — на всесезонной, то накануне предстоящей зимы предпочтения заметно изменились: 55% водителей будут пользоваться всесезонными шинами, и 43% — шипованными. Как в прошлом, так и в этом году пара процентов респондентов пока еще не приняли соответствующего решения.

Хотя можно было ожидать, что шипованные шины будут больше востребованы в сельской местности, исследование показало, что напротив, там предпочитают всесезонные. 62% сельского населения и 58% жителей небольших поселков будут ездить на всесезонных шинах. В крупных городах и столице соответствующие показатели составляют 52% и 49%.

По словам руководителя экспертной группы If Insurance Марион Мейус, предпочтения относительно шин обусловлены различными факторами.

”Исследование показало, что шипованные шины выбирают прежде всего потому, что они обладают лучшим сцеплением со льдом. Растущая популярность всесезонных шин объясняется несколькими причинами: одни респонденты считают, что они более долговечны, другие — что цена на них более выгодная, а десятая часть респондентов выбирает всесезонные шины по причине более низкого уровня шума”, — пояснила Мейус.

Важен возраст зимних шин



В ходе исследования, среди прочего, изучался возраст зимних шин, на которых будут ездить предстоящей зимой жители Эстонии. Выяснилось, что 32% респондентов пользуются шинами не старше одного года; 33% — двухлетними, и 18% — трехлетними, и 11% — шинами старше трех лет.