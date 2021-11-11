Торопитесь! Вакцинироваться возле здания районной управы Ласнамяэ можно еще два дня

”Вакцинация помогает избежать тяжелого течения болезни COVID-19. Поэтому я призываю всех воспользоваться возможностью и пройти вакцинацию. Также благодарю тех, кто уже сделал прививку. В вакцинационном автобусе можно как получить первый укол, так и бустерную дозу прививки, а также можно проконсультироваться по вопросу вакцин”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы. Время и место второй прививки будет назначено при получении первой дозы вакцины. С собой следует взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется.

Вакцинационный автобус медицинского центра Qvalitas будет работать перед зданием управы района Ласнамяэ (Палласти, 54) по пятницу, 12 ноября. Все желающие приглашаются на вакцинацию с 10:00 до 17:00.

”Ждем в вакцинационный автобус всех желающих, но это особенно удобная возможность сделать прививку для жителей окрестных микрорайонов — Сикупилли, Ууслинна и Паэ. Не стоит беспокоиться из-за холодной погоды. 15 минут после укола можно провести под надзором медиков в теплом помещении”, — добавил Свет.

Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (с понедельника по пятницу 8:00-17:00).