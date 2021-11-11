На связанных с госзакупками стройках в Ида-Вирумаа обнаружены незарегистрированные работники

В общей сложности было проверено 77 рабочих, которые выполняли работу для 28 фирм. Всего было обнаружено 13 незарегистрированных работников, которые трудились на связанных с государственными закупками стройках.

По словам руководителя подразделения налоговых аудиторов Кюлли Койдумяэ, борьба с зарплатами в конвертах на объектах, которые связаны с государственными закупками — это одна из приоритетных задач для НТД. ”Важно, чтобы при заказе услуг или товаров государство вело себя ответственно. Объявляя государственный тендер, мы используем общественные деньги. Поэтому кажется само собой разумеющимся, что эти средства должны доставаться только тем фирмам, которые платят своим работникам официальную зарплату и не мешают развитию честной конкуренции”, — подчеркивает Койдумяэ.

”Сами заказчики могут многое сделать для того, чтобы поддержать именно честную конкуренцию. Например, уже сегодня можно внести в тендерную документацию дополнительные требования ко всем субподрядчикам. Например, можно потребовать, чтобы уровень зарплат был бы не ниже 70% от средней зарплаты в строительном секторе, установленной в RHS”, — добавила Койдумяэ

В 2021 году НТД поставил перед собой цель на половину уменьшить количество людей, получающих зарплату в конверте. Для этого ведомство продолжит проводить проверки по всей Эстонии и выявлять предприятия, которые платят своим работникам зарплаты в конверте и скрывают свой оборот.