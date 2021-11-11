ВИДЕО | "Не верите эстонским политикам, поверьте цифрам". Правительство ввело новые ограничения
Смотрите запись прямой трансляции с синхронным переводом на русский язык!
Каллас начала с того, что миграционный кризис в Польше вызывает беспокойство. ”Безопасность Эстонии сейчас начинается с Польши, Латвии и Литвы”, — заметила Каллас. Эстония готова оказывать всяческое содействие Польше. Диктатор понимает только силу и готов зайти так далеко, как ему позволят, отметила премьер.
Что касается коронавируса, то тенденция к снижению заболеваемости продолжается уже неделю, и это заслуга всех жителей страны.
Правительство обсудило сегодня вопрос карантина для близкоконтактных. Каллас отметила, что семейные врачи могли бы выписывать больничный и вакцинированным близкоконтактым, если у тех нет возможности находиться в другом месте, то есть там, где нет больного человека. Позже, отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр уточнила, что сделать это обязательным невозможно по ряду причин. Например, нереально проверить кто с тем живет, имеется ли у человека возможность для удаленной работы и т. д. Также обязательный карантин снизит мотивацию вакцинироваться, тем более, что темпы вакцинации немного замедлились.
В качестве нового ограничения были снижены предельные нормы количества участников массовых мероприятий. Теперь в помещениях это 1000 человек, на улице — до 2000. По-прежнему могут принимать участие только вакцинированные или переболевшие коронавирусом люди.
Кийк заметил в свою очередь, что ограничить распространение вируса очень легко: закрыть все на замок, но в долгосрочной перспективе это плохое решение. Несмотря на положительную динамику, радоваться и расслабляться рано, кризис еще не закончился. Следует продолжать вакцинацию. В странах с высоким уровнем вакцинации эпидемиологическая ситуация лучше. ”Если кто-то не верит эстонским политикам, пусть поверит цифрам. Если посмотреть на Италию, Португалию или Швецию, которые находится на вершине рейтинга вакцинации, то цифры по COVID в несколько десятков раз лучше. Если даже они не могут убедить человека в действенности вакцин, то что вообще может”.
Также министр сообщил, что в случае с вакцинами AstraZeneca и Jannsen минимальный интервал до бустерной дозы будет снижен до 5 месяцев, что рекомендует и комиссия по иммунопрофилактике. В случае с Pfizer и Moderna минимальный интервал по-прежнему будет составлять 6 месяцев.
Лаанет и Яани в своих выступлениях сосредточились на вопросе безопасности границ.
”Если события, которые произошли несколько месяцев назад на границе Литвы, вызвали серьезное беспокойство, то происходящее сегодня на границе Польши является еще большей проблемой, — отметил Лаанет. — Мигранты приносят все больше проблем и в самой Беларуси. Власти Ирака согласны организовать им рейсы на родину, но мигранты не заинтересованы в возвращении. Белорусской погранохране помогают внутренние войска, вызывая неразбериху на польско-белорусской границе”.