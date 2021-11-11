ВИДЕО | "Не верите эстонским политикам, поверьте цифрам". Правительство ввело новые ограничения

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Каллас начала с того, что миграционный кризис в Польше вызывает беспокойство. ”Безопасность Эстонии сейчас начинается с Польши, Латвии и Литвы”, — заметила Каллас. Эстония готова оказывать всяческое содействие Польше. Диктатор понимает только силу и готов зайти так далеко, как ему позволят, отметила премьер.

Что касается коронавируса, то тенденция к снижению заболеваемости продолжается уже неделю, и это заслуга всех жителей страны.

Правительство обсудило сегодня вопрос карантина для близкоконтактных. Каллас отметила, что семейные врачи могли бы выписывать больничный и вакцинированным близкоконтактым, если у тех нет возможности находиться в другом месте, то есть там, где нет больного человека. Позже, отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр уточнила, что сделать это обязательным невозможно по ряду причин. Например, нереально проверить кто с тем живет, имеется ли у человека возможность для удаленной работы и т. д. Также обязательный карантин снизит мотивацию вакцинироваться, тем более, что темпы вакцинации немного замедлились.

В качестве нового ограничения были снижены предельные нормы количества участников массовых мероприятий. Теперь в помещениях это 1000 человек, на улице — до 2000. По-прежнему могут принимать участие только вакцинированные или переболевшие коронавирусом люди.