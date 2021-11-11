ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | "Не верите эстонским политикам, поверьте цифрам". Правительство рассказывает о новых решениях

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Каллас начала с того, что миграционный кризис в Польше вызывает беспокойство. ”Безопасность Эстонии сейчас начинается с Польши, Латвии и Литва”, — заметила Каллас. Эстония готова оказывать всяческое содействие Польше. Диктатор понимает только силу и готов зайти так далеко, как ему позволят, отметила премьер.

Что касается коронавируса, то тенденция к снижению заболеваемости продолжается уже неделю, и это заслуга всех нас.

Правительство обсуждало сегодня вопрос карантина для близкоконтактных. Каллас отметила, что семейные врачи могли бы выписывать больничный и вакцинированным близкоконтактым, если у тех нет возможности находиться в другом месте.

Также были снижены предельные нормы количества участников массовых мероприятий. В помещениях это 1000 человек, на улице — до 2000. По-прежнему могут принимать участие только вакцинированные или переболевшие коронавирусом люди.

Кийк сказал, что ограничить распространение вируса очень легко: закрыть все на замок, но в долгосрочной перспективе это плохое решение. Несмотря на положительную динамику, радоваться и расслабляться рано, кризис еще не прошел. Следует продолжать вакцинацию. В странах с высоким уровнем вакцинации эпидемиологическая ситуация лучше. ”Если кто-то не верит эстонским политикам, пусть поверит цифрам. Если посмотреть на Италию, Португалию или Швецию, которые находится на вершине рейтинга вакцинации, то цифры по COVID в несколько десятков раз лучше. Если даже они не могут убедить человека в действенности вакцин, то что вообще может””, — отметил министр.

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