ЧП и криминал
11.11.2021, 11:20

Полиция задержала мужчинy, который помогал киберпреступникам скрывать деньги

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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.
Foto: Andres Putting
Во вторник, 9 ноября, полицейские задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в совершении киберпреступлений и отмывании денег. В пособничестве отмыванию денег подозревается 33-летняя женщина.

Согласно подозрению, 38-летний Антон предлагал на форумах, специализирующихся на киберпреступлениях, услугу по переводу денег, чем помогал скрывать деньги, полученные обманным путем. Услуга состояла в том, что подозреваемый предлагал преступникам возможность перевести деньги, полученные у пострадавших путем мошенничества, на подконтрольные ему счета, чтобы скрыть настоящее происхождение денег.

Согласно подозрению, у него были банковские счета как на его имя, так и на имя подставных лиц в нескольких странах и, по предварительным данным, он зарабатывал с каждого перевода 10-55% от переводимой суммы. Антона подозревают в компьютерном преступлении и отмывании денег, подозрение в пособничестве отмыванию денег предъявлено 33-летней Алине.

Руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции (ЦеKриПо) Оскар Гросс сказал, что киберпреступники используют для сокрытия своих следов предлагающих услуги лиц, которые на разных этапах кибератаки помогают ее подготовить, провести и затем спрятать деньги.

„В интернете нет государственных границ, и с одной атакой могут быть связаны люди из нескольких стран, каждый из которых предлагает автору идеи свою услугу и которые знают друг друга только по имени пользователя интернет-форума. Это сеть, для препятствования которой мы должны обращать внимание не только на киберпреступления, но и на отмывание денег, так как деньги — это основная мотивация киберпреступности", — сказал Гросс.

По словам государственного прокурора Элийс Раттам, данное уголовное делопроизводство является хрестоматийным примером того, насколько большую роль в выходе на след хорошо организованных киберпреступлений и отмывания денег играют открытые данные, оставленные преступниками в киберпространстве, и картирование криминального дохода.

„Несмотря на то обстоятельство, что подозреваемые использовали услуги финансовых учреждений в нескольких странах, подставных лиц и поддельные документы, а деньги пострадавших быстро инвестировали в том числе и в криптовалюту, доказательства удалось собрать очень эффективно. Направление дополнительные ресурсов в предотвращение киберпреступлений себя оправдало, ежедневно этим уголовным делом занимались лучшие специалисты. Задержание подозреваемых в этом уголовном деле — важная рабочая победа и в международном масштабе и признание работы эстонских правоохранительных органов в расследовании и предотвращении сложных международных киберпреступлений и отмывания денег", — сказала она.

В ходе ведения уголовного делопроизводства обнаружено 1,5 млн евро криминального дохода, из которого аресту подлежит имущества примерно на один миллион евро. Антона взяли под стражу по ходатайству прокуратуры.

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