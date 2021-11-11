За рубежом
11.11.2021, 13:35

Представитель польских спецслужб о мигрантах: белорусские турфимы заманивают их своими предложениями

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Таави Минник
Foto: STRINGER, EPA
Польша столкнулась с гибридной атакой. Цель атаки — дестабилизировать ситуации в Польше и во всем ЕС, сказал в интервью EPL представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.


События, которые в последние дни разворачиваются на польской границе, очень драматичны. Расскажите, пожалуйста, какова ситуация сейчас? Польские силы сдерживают напор мигрантов?

Ситуация на белорусско-польской границе очень серьезная, и мы ожидаем ее обострения и напряжения в ближайшие дни. Режим Лукашенко при участии всего государственного аппарата, а также при поддержке Кремля организованно привозит мигрантов в Беларусь из стран Ближнего Востока. Их доставляют к границе с Польшей, которая также является внешней границей Европейского Союза и НАТО. Там мигранты при поддержке белорусских служб пытаются силой прорваться через пограничную охрану, чтобы нелегально попасть в Польшу и дальше на Запад. 

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