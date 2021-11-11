Представитель польских спецслужб о мигрантах: белорусские турфимы заманивают их своими предложениями



События, которые в последние дни разворачиваются на польской границе, очень драматичны. Расскажите, пожалуйста, какова ситуация сейчас? Польские силы сдерживают напор мигрантов?

Ситуация на белорусско-польской границе очень серьезная, и мы ожидаем ее обострения и напряжения в ближайшие дни. Режим Лукашенко при участии всего государственного аппарата, а также при поддержке Кремля организованно привозит мигрантов в Беларусь из стран Ближнего Востока. Их доставляют к границе с Польшей, которая также является внешней границей Европейского Союза и НАТО. Там мигранты при поддержке белорусских служб пытаются силой прорваться через пограничную охрану, чтобы нелегально попасть в Польшу и дальше на Запад.