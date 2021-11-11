За сутки в Эстонии прибавилось 1182 случая заражения коронавирусом, умерли 13 человек

По состоянию на утро 11 ноября в больнице находятся 554 зараженных коронавирусом пациента. Из них 434 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 316, или 72,8%, не вакцинированы и 118, или 27,2%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 64 новых истории болезни. Умерло 13 зараженных коронавирусом: 62-летняя женщина, 67-летний мужчина, 68-летний мужчина, 69-летний мужчина, 70-летняя женщина, 71-летний мужчина, двое 72-летних мужчин, 73-летняя женщина, 76-летний мужчина, 79-летние мужчина и женщина, 88-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 7 845 результатов теста, из которых 1 182 оказались положительными. Из получивших положительный тест 730 не были вакцинированы и 452 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 7 660 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 1 373. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 99 196 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 58,1%.

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