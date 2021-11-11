В связи с действующими ограничениями 2021 год может закончиться на час раньше

Согласно правительственному постановлению относительно общественного порядка, все публичные мероприятия должны заканчиваться не позднее 23:00. Это решение действует до 10 января, сообщили в четверг утренние теленовости ERR.

Таким образом, празднование Нового года закончится на час раньше, "по московскому времени".

Отелям, ресторанам и барам, где обычно проходят новогодние вечеринки, не разрешено проводить празднования в этом году. Предприятия общепита однако ждут от правительства послаблений в отношении времени окончания вечеринок и количества гостей.

Министр здоровья и труда Танель Кийк накануне заявил, что у кабмина нет планов вводить дополнительные ограничения, а приближающиеся празднования правительство обсудит на этой неделе.