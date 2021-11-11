11.11.2021, 09:00
В Хааберсти сбили 11-летнего ребенка. Он переходил дорогу в неположенном месте
Foto: Ester Vaitmaa
В среду на дорогах Эстонии пострадали два человека.
В 14:36 произошло ДТП на перекрестке улиц Ялгимяэ и Валдмяэ в волости Саку. Согласно первоначальным данным, 33-летний мужчина на Nissan Almera совершал поворот налево и столкнулся с передвигавшимся по встречной полосе мопедом Fosti FT50Q-17C, которым управлял 31-летний мужчина. Водителя мопеда доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные детали ДТП выясняются.
В 15:38 произошло ДТП около Ярвеотса, 3 в Таллинне. Согласно первоначальным данным, 11-летний мальчик переходил дорогу в неположенном месте и его сбил автомобиль Opel Astra, которым управляла 71-летняя женщина. Ребенка доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.