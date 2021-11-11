В Хааберсти сбили 11-летнего ребенка. Он переходил дорогу в неположенном месте

В 14:36 произошло ДТП на перекрестке улиц Ялгимяэ и Валдмяэ в волости Саку. Согласно первоначальным данным, 33-летний мужчина на Nissan Almera совершал поворот налево и столкнулся с передвигавшимся по встречной полосе мопедом Fosti FT50Q-17C, которым управлял 31-летний мужчина. Водителя мопеда доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные детали ДТП выясняются.