Может ли негативный эффект от вакцинации проявиться спустя годы?

Каждый четвертый житель Германии до сих пор не вакцинирован от коронавируса. Основной аргумент тех, кто отказывается делать прививку от ковида, — боязнь долгосрочных негативных последствий вакцин от SARS-CoV-2. Скептики аргументируют свои опасения рассказами о редких побочных эффектах, выявленных в случаях с другими вакцинами, например против свиного гриппа: в Twitter можно найти десятки постов на эту тему с сотнями комментариев под ними. Но оправдан ли этот страх на самом деле?

Реакции на вакцину, побочные эффекты, долгосрочные последствия: в чем различия?

Реакции на препарат обычно возникают сразу после вакцинации и могут наблюдаться в течение нескольких дней — в случае прививки против коронавируса это может быть боль в месте укола или головная боль. Обычно такие реакции являются свидетельством эффективности вакцины: так она "учит" организм бороться с инфекцией.

Побочные эффекты — это "более сильная и нежелательная реакция организма на вакцины, которая выходит за рамки стандартных реакций", объясняет в беседе с DW Кристине Фальк (Christine Falk), президент Немецкого общества иммунологии и профессор Института трансплантационной иммунологии в Ганновере. Подобные реакции в самых крайних случаях могут отрицательно влиять на состояние здоровья. В частности, при вакцинации препаратами против ковида уже были зафиксированы такие побочные эффекты, как тромбоз синусовых вен или воспаление сердечной мышцы.

Популярный термин "долгосрочные последствия" нельзя отделить от побочных эффектов, связанных с вакцинацией. По сути, это побочные эффекты, которые обнаруживаются только спустя некоторое время после введения препарата, объясняет иммунолог Карстен Вацль (Carsten Watzl). К примеру, если побочный эффект возникает только у одного из миллиона человек, то связь между недугом и прививкой становится очевидной лишь после того, как вакцина была введена нескольким миллионам человек.